المحليات

في شاحنة مجهزة بمخبأ سري.. قوات أمن الحج تضبط (44) مقيمًا ومواطنًا لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج

صحيفة البلادaccess_time10 / ذو الحجة / 1447 هـ      26 مايو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (عرفات)

ضبطت قوات أمن الحج مقيمًا من الجنسية المصرية ومواطنًا، لنقلهما (43) مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج، ومحاولة الدخول بهم إلى العاصمة المقدسة دون الحصول على تصريح بالحج، عبر شاحنة مجهزة بمخبأ سري، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *