سعود عبدالحميد ينشر أول صورة من الاحتفال بعقد قرانه

وثّق سعود عبد الحميد لحظات، لاعب روما الإيطالي المعار إلى لانس الفرنس، سعيدة من حياته الخاصة، حيث أعلن عبر حسابه الرسمي في منصة “سناب شات” عن عقد قرانه في هولندا.

وبينما كان يحتفل بدخوله القفص الذهبي، تعرض النجم الدولي السعودي سعود عبد الحميد، لموقف عصيب عكّر صفو احتفالاته الخاصة في العاصمة الهولندية أمستردام، مما أدى إلى تعثر انضمامه لمعسكر المنتخب الوطني.

وتعرضت سيارة اللاعب الخاصة لحادث سرقة مساء أمس الاثنين أثناء تواجده مع أسرته في أمستردام. وأسفرت الحادثة عن سرقة مقتنيات شخصية ثمينة، كان من بينها “جواز سفر” اللاعب، وهو ما تسبب في أزمة قانونية وإدارية حالت دون مغادرته الأراضي الهولندية في الموعد المحدد للالتحاق بمعسكر “الأخضر”.

تأتي هذه الحادثة في وقت حساس للغاية، حيث يستعد المنتخب السعودي لخوض غمار منافسات حاسمة في طريقه نحو كأس العالم 2026. ويسعى الجهاز الإداري للمنتخب بالتنسيق مع اللاعب لتجاوز هذه العقبة واستخراج الوثائق اللازمة لضمان وصوله إلى المعسكر في أسرع وقت ممكن.