الرياضة

سعود عبدالحميد ينشر أول صورة من الاحتفال بعقد قرانه

صحيفة البلادaccess_time10 / ذو الحجة / 1447 هـ      26 مايو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (جدة)
وثّق سعود عبد الحميد لحظات، لاعب روما الإيطالي المعار إلى لانس الفرنس، سعيدة من حياته الخاصة، حيث أعلن عبر حسابه الرسمي في منصة “سناب شات” عن عقد قرانه في هولندا.

وبينما كان يحتفل بدخوله القفص الذهبي، تعرض النجم الدولي السعودي سعود عبد الحميد، لموقف عصيب عكّر صفو احتفالاته الخاصة في العاصمة الهولندية أمستردام، مما أدى إلى تعثر انضمامه لمعسكر المنتخب الوطني.

وتعرضت سيارة اللاعب الخاصة لحادث سرقة مساء أمس الاثنين أثناء تواجده مع أسرته في أمستردام. وأسفرت الحادثة عن سرقة مقتنيات شخصية ثمينة، كان من بينها “جواز سفر” اللاعب، وهو ما تسبب في أزمة قانونية وإدارية حالت دون مغادرته الأراضي الهولندية في الموعد المحدد للالتحاق بمعسكر “الأخضر”.

تأتي هذه الحادثة في وقت حساس للغاية، حيث يستعد المنتخب السعودي لخوض غمار منافسات حاسمة في طريقه نحو كأس العالم 2026. ويسعى الجهاز الإداري للمنتخب بالتنسيق مع اللاعب لتجاوز هذه العقبة واستخراج الوثائق اللازمة لضمان وصوله إلى المعسكر في أسرع وقت ممكن.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *