بعثة الأخضر تصل إلى نيويورك تحضيرًا لكأس العالم

البلاد (جدة)
وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء أمس الاثنين، إلى مدينة نيويورك الأمريكية، قادمةً من الرياض، وذلك لإقامة المرحلة الأولى من المعسكر الإعدادي ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج إعداد الأخضر للمشاركة في كأس العالم FIFA 2026.
وكان في استقبال البعثة لدى وصولها إلى مطار جون إف. كينيدي الدولي، القنصل العام للمملكة في نيويورك عبدالله بن محمد الحمدان، ونائب القنصل العام عبدالله الفوزان، وعدد من منسوبي القنصلية العامة.
وقال القنصل العام في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: “نرحّب ببعثة المنتخب الوطني في نيويورك، ونؤكد حرص القنصلية العامة على تقديم جميع التسهيلات والخدمات اللازمة للمنتخب، إضافة إلى خدمة المواطنين السعوديين الموجودين والزائرين للولايات المتحدة الأمريكية لمؤازرة الأخضر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة أيدها الله”.
فيما قدّم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل شكره وتقديره للقنصلية العامة للمملكة في نيويورك على حفاوة الاستقبال وتسهيل إجراءات وصول البعثة.
وسيُقيم المنتخب الوطني معسكره في مدينة نيويورك حتى الحادي والثلاثين من شهر مايو الجاري، يتخلله مواجهة منتخب الإكوادور وديًا يوم السبت 30 مايو، على ملعب “سبورتس إليستريتد” بمدينة هاريسون في ولاية نيوجيرسي.
ومن المقرر أن يدشّن الأخضر مساء اليوم الثلاثاء برنامجه التدريبي بحصة تدريبية تُقام على ملاعب مركز تدريب نادي نيويورك سيتي، ضمن البرنامج الفني للمعسكر.