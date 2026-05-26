برنامج ضيوف وزارة الرياضة لموسم حج هذا العام يستضيف 60 حاجًّا رياضيًّا

تستضيف وزارة الرياضة 60 حاجًّا ضمن برنامج “ضيوف الوزارة لموسم الحج 1447هـ”، من مختلف الاتحادات والمؤسسات والأندية الرياضية من داخل المملكة ومن مختلف دول العالم الإسلامي.
وتحرص وزارة الرياضة من خلال هذا البرنامج على تقديم تجربة متكاملة لضيوفها، بجهود تكاملية مع وزارات الحج والعمرة، والداخلية، والخارجية والصحة، بما يواكب الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة سنويًا لخدمة ضيوف الرحمن، وتحقيق أعلى مستويات العناية والتنظيم في مختلف الخدمات المقدمة لهم، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج.
ويأتي البرنامج امتدادًا لدور الوزارة في تعزيز التواصل الرياضي مع مختلف الجهات والمؤسسات الرياضية، وإسهامًا في الجهود الوطنية المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن، بما يعكس عناية المملكة بالحجاج، وحرصها على توفير تجربة إيمانية ميسّرة ومتكاملة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م