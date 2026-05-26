الدفاع الجوي.. مظلة أمان فوق المشاعر المقدسة

البلاد (مكة المكرمة)

تواصل قوات الدفاع الجوي، تنفيذ مهامها لحماية أجواء المشاعر المقدسة خلال موسم حج 1447هـ، ضمن منظومة الجاهزية المتكاملة لوزارة الدفاع، عبر تشغيل منظومات دفاعية متقدمة وكوادر بشرية تعمل على مدار الساعة لضمان أمن ضيوف الرحمن. وتعتمد القوات خططًا عملياتية دقيقة بالتنسيق مع مختلف الجهات العسكرية والأمنية، تشمل تفعيل أنظمة الرصد والمراقبة الجوية ومنظومات الاعتراض الحديثة، مع رفع مستوى الاستعداد للتعامل الفوري مع أي تهديد محتمل. وفي إطار التكامل العملياتي، تنفذ الطائرات العمودية التابعة للقوات الجوية طلعات مستمرة فوق سماء المشاعر المقدسة، لمتابعة حركة الحشود ورصد الكثافات البشرية، بما يدعم توجيه الفرق الميدانية ويُسند جهود الدفاع المدني في الحالات الطارئة. كما تعزز القوات جاهزيتها عبر تدريبات وتمارين دورية تعكس التطور النوعي في قدراتها التقنية والبشرية، بما يضمن أعلى مستويات الاحترافية في حماية الأجواء والمنشآت الحيوية. وتجسد مشاركة قوات الدفاع الجوي في مهمة الحج تكامل الجهود بين القطاعات العسكرية والأمنية لخدمة الحجاج، ضمن منظومة وطنية موحدة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المشاعر المقدسة طوال الموسم.