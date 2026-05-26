“الأرصاد”: رياح نشطة على معظم مناطق المملكة

البلاد (جدة)

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار اليوم (الثلاثاء) على معظم من مناطق المملكة. وأوضح المركز، أن مناطق الرياح تتضمن أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والجوف والحدود الشمالية، وكذلك أجزاء من القصيم والرياض والشرقية ونجران، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من عسير والباحة. ولفت إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي. وأضاف أن درجات الحرارة في المشاعر ستكون مرتفعة مع رياح نشطة، حيث تصل درجة الحرارة العظمى في مكة المكرمة ومنى وعرفات ومزدلفة إلى 45 درجة مئوية.