إطلاق مسار التصفيات العالمية لبطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية

محمد الجليحي (الرياض)
أعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية اليوم عن إطلاق مسار التصفيات العالمية “الطريق إلى كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية”، تمهيدًا لانطلاق منافسات بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية، وهي البطولة العالمية الأولى من نوعها المخصصة لمنافسات المنتخبات، التي تنطلق في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من (2 حتى 29) نوفمبر 2026.
وتستند التصفيات إلى نظام تصنيفات البطولة وتؤسّس لإطار موحّد للتأهل ضمن (16) لعبة مختلفة، مما يتيح مسارات متعددة لتمثيل الدول والأقاليم المختلفة في نهائيات كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية.
ومن المتوقع أن يشهد المسار مشاركة أكثر من (100) ألف لاعب من أكثر من (150) دولة وإقليمًا، حيث يتنافسون في مئات الفعاليات طوال عام 2026 للفوز بفرصة تمثيل دولتهم أو إقليمهم على الساحة العالمية.
وتزامنًا مع هذا الإطلاق، تم تفعيل منصّة بناء الفرق “Team Builder”، التي تقدّم تجربة تفاعلية استثنائية للاعبين والمدربين والمديرين والجماهير، حيث تتيح لهم استكشاف تشكيلات القوائم، وبناء فريق أحلامهم ومشاركته مع مجتمع الرياضات الإلكترونية، فضلًا عن فهم مدى تأثير هذه الاختيارات بشكل مباشر على الترتيب العام للدول ونتائج التأهل.
ويعتمد نظام تصنيفات البطولة على تتبّع نتائج اللاعبين في أبرز البطولات الدولية، وتحويل هذه النتائج إلى تصنيفات على مستوى الدولة.
ويتم إرسال الدعوات المباشرة للمشاركة في نهائيات البطولة في جميع الألعاب بناء على هذه التصنيفات، التي ستخضع للتحديث طوال فترة التصفيات وحتى تاريخ الإغلاق النهائي لكل لعبة.
ويجسّد الطريق إلى بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية هيكلة المنظومة الخاصة بكل لعبة، حيث يُطبق مزيج من نماذج التأهل في مختلف الألعاب الـ 16 المشاركة.
وضمن منافسات الفرق التي تشمل تسع ألعاب جماعية، وهي: Dota 2 وHonor of Kings و League of Legends و Mobile Legends: Bang Bang و PUBG: Battlegrounds و PUBG MOBILE و Tom Clancy’s Rainbow Six Siege و Rocket League و VALORANT، قدّم مدربو المنتخبات الوطنية القوائم النهائية للاعبين، حيث تسهم هذه القوائم في تصنيفات البطولة، وتحدّد الفرق المؤهلة للحصول على الدعوات المباشرة أو التأهل الإقليمي، مع انتقال بقية المنتخبات للمنافسة عبر المسارات الإقليمية.
وفي لعبتي Counter-Strike 2 و Apex Legends، يقوم اللاعبون بتشكيل وتسجيل قوائم فرقهم الخاصة بما يتوافق مع شروط الأهلية المعتمدة للبطولة، وخوض منافسات التصفيات عبر الإنترنت للفوز بفرصة تمثيل دولهم في النهائيات.
أما في لعبة Street Fighter 6، فتُقام التصفيات بنظام اللاعب الفردي، حيث يضمن اللاعبون الفائزون التأهل الوطني للمنافسة الجماعية، في حين يتم حجز المقاعد المتبقية من خلال تصنيفات البطولة.
وتعتمد الألعاب الفردية، التي تشمل الشطرنج و EA SPORTS FC وFatal Fury: City of the Wolves و Trackmania على التصفيات المفتوحة والدعوات القائمة على التصنيف، مما يتيح مشاركة واسعة تمنح للاعبين فرصة خوض المنافسات للتأهل الوطني، مع صعود لاعبين اثنين كحد أقصى من كل دولة إلى نهائيات البطولة في كل لعبة.
وتعليقًا على هذا الموضوع، قال الرئيس التنفيذي للألعاب في مؤسسة الرياضات الإلكترونية، فابيان شويرمان: “يعكس تصميم طريق كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية آلية عمل القطاع عالميًا، فالألعاب والمناطق والمجتمعات المختلفة تتطلّب نماذج تصفيات متنوعة، سواء عبر الاختيار المباشر لقائمة المنتخب الوطني من قبل الدولة والإقليم، أو التصفيات المفتوحة، أو القوائم التي يشكلها اللاعبون بأنفسهم”.
وأضاف: “نجاحنا في دمج كل هذه الأنظمة ضمن هيكل دولي موحّد هو ما يُمكّن بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية من ابتكار أوسع نطاق تنافسي ممكن لقطاع الرياضات الإلكترونية”.
وعقب التحديثات المتعلقة بزمن الاستجابة، والتوازن الإقليمي، والنزاهة التنافسية، شهدت بعض الألعاب تعديلات في هياكل التصفيات وتوزيع المقاعد، بما في ذلك لعبتا Mobile Legends: Bang Bang وRocket League.
وتمثل بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026 الدورة الأولى من هذه البطولة العالمية المخصّصة للمنتخبات الوطنية في أبرز ألعاب الرياضات الإلكترونية، حيث تُرسي مسارات تأهيل طويلة الأمد للاعبين والدول والشركاء في منظومة الرياضات الإلكترونية العالمية.
