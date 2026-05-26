إطلاق جوائز رابطة لاعبي كرة القدم

البلاد (جدة)

أعلنت رابطة لاعبي كرة القدم السعوديين عن إطلاق النسخة الأولى من جوائز اللاعبين الموسم 2025-2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز معايير التقييم في كرة القدم من خلال نموذج يعتمد على تصويت اللاعبين. وتستند هذه الجوائز إلى مبدأ منح اللاعبين الدور المباشر في اختيار الأفضل، بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية، بما يقدم تقييمًا قائمًا على الخبرة الميدانية والمعايشة الفعلية لمجريات المنافسة. وانطلاقا من التزام الرابطة بأعلى معايير الحوكمة، تم تطوير آلية تصويت تضمن السرية الكاملة، ودقة الإجراءات، ونزاهة النتائج في جميع مراحلها، بما يعزز مصداقية العملية ويعبر عن صوت اللاعبين بشكل مباشر. ويأتي هذا التوجه انسجامًا مع المبادئ التي يتبناها الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (FIFPRO)، والتي تؤكد على دور اللاعب كشريك أساسي في منظومة كرة القدم، وعلى أهمية إشراكه في عمليات التقييم وصناعة القرار. وتمثل جوائز رابطة اللاعبين منصة لتكريم الأداء داخل الملعب، وتسليط الضوء على اللاعبين الذين يصنعون الفارق، استنادا إلى معايير مهنية قائمة على الأداء الفعلي، بما يعزز مكانة الجائزة كمرجع يعكس رؤية اللاعبين. وتؤكد رابطة لاعبي كرة القدم السعوديين أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز بيئة احترافية قائمة على الشفافية، وترسيخ دور اللاعب كعنصر محوري في تطوير منظومة كرة القدم. وفي تعليقه على إطلاق الجوائز، قال الرئيس التنفيذي مشاري المقبل: «تمثل هذه المبادرة خطوة مهمة في تطوير آليات التقييم داخل كرة القدم، من خلال منح اللاعبين الدور المباشر في اختيار الأفضل، ونهدف من خلال هذه الجوائز إلى ترسيخ معايير قائمة على الأداء الفعلي وتعزيز مصداقية التقييم، بما يسهم في تطوير البيئة الاحترافية ويعكس صوت اللاعبين بشكل واضح».