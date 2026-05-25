وسط منظومة متكاملة من الخدمات.. «منى» تستقبل ضيوف الرحمن لقضاء يوم التروية

البلاد (منى)

بدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام، التوجه إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، أولى محطات مناسك الحج، وتتحرك أكثر من 24 ألف حافلة، ضمن عمليات تفويج منظمة لحجاج الداخل والخارج من العاصمة المقدسة إلى المشعر، وسط خطط تنفيذية وتكاملية تشارك فيها مختلف الجهات الحكومية والخدمية؛ بهدف ضمان انسيابية الحركة، وتيسير وصول الحجاج بكل يسر وطمأنينة.

ويقضي الحجاج اليوم (الاثنين) في مشعر منى داخل مخيمات مهيأة ومجهزة بكافة الخدمات، ضمن منظومة تشغيلية، روعي فيها الجوانب الفنية والمرورية والتنظيمية، بما يسهم في تسهيل تنقل ضيوف الرحمن، وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء المناسك بخشوع وسكينة.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة جاهزيتها ليوم التروية، واكتمال استعداداتها الميدانية والتشغيلية لتصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر منى، ضمن منظومة متكاملة تُعنى بتنظيم انتقال الحجاج إلى مخيماتهم، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لهم في المشاعر المقدسة، بالتكامل مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

وتشمل أعمال الوزارة متابعة حركة الحجاج من مقار سكنهم ومراكز الضيافة إلى مشعر منى، والتحقق من انسيابية الدخول إلى المخيمات، وتقديم الإرشاد والتوعية، إلى جانب مساندة الحجاج في الوصول إلى المواقع المخصصة لهم؛ وفق الخطط التشغيلية المعتمدة لموسم حج 1447هـ.

وعملت الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الجاهزية التشغيلية لخدمات السكن والإعاشة والنقل داخل مشعر منى، إلى جانب رفع مستوى المتابعة الميدانية لرصد الملاحظات ومعالجتها بشكل مباشر؛ بما يسهم في تعزيز جودة الخدمة خلال أولى مراحل وجود الحجاج في المشاعر المقدسة. وتتكامل هذه الجهود مع أعمال مركز التفويج والعمليات المشتركة، ومركز الرصد والتحكم، ومركز امتثال، عبر متابعة الحركة والخدمات والمؤشرات التشغيلية بشكل مستمر، ودعم الفرق الميدانية بالمعلومات اللازمة للتعامل مع أي تحديات؛ قد تؤثر في انسيابية الانتقال أو جودة الخدمة.

يُذكر أن الوزارة نفذت منذ الأول من ذي القعدة حتى اليوم أكثر من 83 ألف جولة رقابية وميدانية على مرافق الخدمة المختلفة، بالتنسيق والتكامل مع الجهات ذات العلاقة، شملت مساكن الحجاج، ومراكز الضيافة، والمخيمات، وجميع مواقع الخدمة؛ لضمان جاهزية الخدمات، والتحقق من الامتثال للاشتراطات التشغيلية، ومعالجة الملاحظات بشكل فوري بما يعزز جودة تجربة ضيوف الرحمن.

ويُعد يوم التروية محطة رئيسية في رحلة الحاج داخل المشاعر المقدسة؛ إذ تبدأ فيه مرحلة العمل الميداني المكثف داخل مشعر منى، بما يعكس أهمية التكامل بين مختلف الجهود التشغيلية من جميع القطاعات؛ لتهيئة ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.