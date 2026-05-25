وزارات «الحج» و«الصحة» و«البيئة» خلال الإيجاز الصحفي: جاهزية رقمية وإعلامية وميدانية لخدمة ضيوف الرحمن

البلاد (منى)

تواصل الجهات الحكومية استعداداتها المكثفة لموسم حج هذا العام عبر منظومة تشغيلية وإعلامية وخدمية متكاملة، تعكس حجم التطور في إدارة موسم الحج، وتؤكد استمرار الجهود الحكومية في تقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن؛ وفق أعلى معايير الكفاءة والتنظيم.

وأكد المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة الدكتور غسان النويمي، أن منظومة خدمة الحجاج تحظى بدعم مباشر من القيادة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات، وتحسين تجربة الحاج في مختلف المراحل. وأوضح أن الوزارة استكملت ترتيبات شؤون الحجاج مع أكثر من 78 دولة قبل الموسم بنحو ستة أشهر، في إطار الاستعداد المبكر والتنسيق الدولي؛ لضمان انسيابية الإجراءات.

وأشار النويمي خلال المؤتمر الأول للإيجاز الصحفي بمركز العمليات الإعلامي الموحد للحج إلى أن منصة “المسار الإلكتروني” أسهمت في تنفيذ العمليات التعاقدية والخدمية ضمن منظومة تضم أكثر من 500 خدمة إلكترونية مترابطة مع أكثر من 80 جهة حكومية وخاصة، بما يعزز التكامل الرقمي وسرعة الإنجاز.

وأوضح النويمي أن أكثر من 30 ألف كادر بشري تلقوا تدريباً متخصصاً على تشغيل الحلول الرقمية وإدارة العمليات خلال الموسم، إلى جانب تجهيز 607 مراكز ضيافة لخدمة الحجاج ومتابعة احتياجاتهم ميدانياً. كما أسهمت مبادرة “حاج بلا حقيبة” في تقليص مدة إنهاء إجراءات المطار من ساعتين إلى نحو 15 دقيقة فقط، ما يعكس مستوى التطور في الخدمات اللوجستية والتقنية المقدمة للحجاج.

وأضاف أن موسم الحج الماضي حقق مؤشرات مرتفعة في مستوى رضا الحجاج، حيث بلغ معدل الرضا عن الخدمات 91%، وهو ما شكّل دافعاً لمواصلة خطط التطوير ورفع الجاهزية لموسم هذا العام. وأكد رئيس مركز العمليات الإعلامي صالح الثبيتي، أن الهوية الإعلامية “حياكم الله” تمثل رسالة ترحيب تعكس قيم المملكة وحفاوتها بالحجاج، مشيراً إلى أن أكثر من 150 وسيلة إعلامية محلية ودولية، وبمشاركة تتجاوز 3000 إعلامي، تواكب موسم الحج هذا العام لتغطية المشاهد الإنسانية والتنظيمية للموسم. وأوضح أن المركز يعمل بالشراكة مع 40 جهة حكومية لتوحيد الرسائل الإعلامية وتنظيم التغطيات، فيما جرى إنتاج أكثر من 6000 مادة إعلامية متعددة اللغات لإبراز جهود المملكة في خدمة الحجاج. كما كشف عن تسجيل أكثر من 100 ألف مادة إعلامية دولية حتى الآن، بحجم تفاعل تجاوز 11 مليار مشاهدة، إضافة إلى نشر أكثر من 122 ألف مادة تفاعلية عبر منصات التواصل الاجتماعي بواسطة صناع محتوى دوليين.

وأشار إلى أن هيئة الإذاعة والتلفزيون ستوفر أكثر من 700 ساعة بث مباشر لنقل مناسك الحج ميدانياً ورقمياً، فيما تستهدف وكالة الأنباء السعودية نشر أكثر من 7 آلاف مادة صحفية، وتحقيق وصول رقمي يتجاوز 6 مليارات عبر شراكات مع 42 وكالة أنباء عربية وإسلامية. وفي إطار الاستعدادات الخدمية، أكد المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة صالح الدخيل جاهزية منظومة المياه والبيئة لخدمة الحجاج، مشيراً إلى تخصيص أكثر من 3.8 مليون متر مكعب من المياه خلال الموسم، بزيادة تتجاوز 18% مقارنة بالعام الماضي، بما يضمن تلبية الاحتياجات المتزايدة لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة ومختلف مناطق الخدمة.