نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل وزير الصحة وأمين العاصمة المقدسة بمشعر منى

البلاد (مكة المكرمة)
استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، فور وصوله إلى مقر الإمارة بمشعر منى، وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وأمين العاصمة المقدسة مساعد عبدالعزيز الداود.
واطّلع سموّه على الوضع الصحي لضيوف الرحمن، حيث أكد وزير الصحة استمرار التكامل بين الجهات المعنية بجاهزية عالية، وتواصل تنفيذ الخطط الوقائية بأعلى درجات الجاهزية، مطمئنًا سموّه باستقرار الحالة الصحية للحجاج، وعدم تسجيل أي حالات وبائية بينهم حتى الآن.
من جهته أشار وزير الصحة إلى تقديم أكثر من مليون و95 ألف خدمة صحية لضيوف الرحمن منذ بدء الموسم وحتى اليوم، وسط جاهزية متكاملة للمنظومة الصحية خلال حج 1447هـ.
واطّلع سموّه على سير الأعمال والخدمات البلدية المقدمة لضيوف الرحمن خلال حج 1447هـ، وجاهزية منظومة الأعمال الميدانية وفق خطط تشغيلية متكاملة مدعومة بالتحول الرقمي، ورفع كفاءة الاستجابة، وتكامل الفرق والآليات عبر مراكز التحكم والرقابة ونماذج التشغيل الاستباقية؛ لضمان استمرارية الخدمات وجودتها في جميع المواقع بالمشاعر المقدسة.
