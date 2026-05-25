الإقتصاد

موجز

صحيفة البلاد 9 / ذو الحجة / 1447 هـ      25 مايو 2026

الخطوط السعودية

تسلمت الخطوط السعودية أول طائرة ضيّقة البدن وبعيدة المدى من طراز إيرباص A321XLR والتي تنضم للمرة الأولى لأسطولها الجوي وعلى مستوى شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الأمر الذي يعزز مكانتها في قطاع الطيران.

مرافق فندقية

بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية في دول جلس التعاون لدول الخليج العربية أكثر من (11.2) ألف منشأة خلال عام 2024م ، وفق بيانات المركز الإحصائي الخليج ، مايعكس استمرار نمو المنشآت والمرافق الفندقية ا في دول المجلس.

مزادات عقارية

أعلن مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) إشرافه على إقامة (101) مزاد عقاري خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو المقبل، لبيع (1131) أصلًا عقاريًا في مختلف المناطق ،بين سكني وتجاري وزراعي وصناعي . وتصدّرت منطقة الرياض بعدد (31) مزادًا.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

