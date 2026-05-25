مشعر منى يسجل 45°م في يوم التروية

كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن مشعر منى سجّل في يوم التروية أعلى نسبة رطوبة بـ 36%، مع سرعة رياح وصلت إلى 26 كم/س، ودرجة حرارة بلغت 45° درجة مئوية.
وأكّد القحطاني أن مشعر عرفات الأعلى حرارة بين المشاعر المقدسة منذ بداية الموسم، بعد تسجيله 48°م يوم السبت الماضي، ولفت إلى أن القراءات الأولية للمركز الوطني للأرصاد تشير إلى احتمالية وصول الحرارة غدًا في عرفات، إلى نحو 45°م خلال فترة الذروة.
وأضاف أن ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة يُعد من السمات المناخية المعتادة لموسم الصيف في المنطقة، داعيًا الحجاج إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال فترة الظهيرة، والإكثار من شرب السوائل واستخدام المظلات.
ويواصل المركز الوطني للأرصاد مراقبة الحالة الجوية على المشاعر المقدسة على مدار الساعة عبر منظومة متقدمة من محطات الرصد والتقنيات الحديثة، لضمان توفير معلومات دقيقة تسهم في دعم الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م