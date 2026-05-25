مدير الأمن العام يطلع على سير الخطط الميدانية

تفقد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، أمس (الأحد)، قوات أمن الحج والجهات العسكرية المساندة المشاركة في تنفيذ خطط موسم حج 1447هـ، وذلك ضمن المتابعة الميدانية المستمرة؛ لرفع مستوى الجاهزية الأمنية، والتنظيمية في المشاعر المقدسة. واطّلع البسامي خلال الجولة على سير الخطط الأمنية والميدانية المعتمدة، وآليات تنفيذ المهام التشغيلية، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية الداعمة لأعمال الحج، وما تتضمنه من منظومات متقدمة تسهم في تعزيز سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الأداء الميداني. ووقف مدير الأمن العام على مستوى التكامل والتنسيق بين القوات المشاركة، والإمكانات البشرية والآلية المسخّرة لخدمة ضيوف الرحمن، بما يضمن المحافظة على أمنهم وسلامتهم، وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

