متحدث النقل: 100 خطة تشغيلية لخدمة ضيوف الرحمن

البلاد (مكة المكرمة)

أكد المتحدث الرسمي باسم منظومة النقل والخدمات اللوجستية في موسم الحج عبدالعزيز العتيبي، أن المنظومة رفعت جاهزيتها التشغيلية لإدارة حركة تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة، ضمن خطط تهدف لضمان انسيابية التنقل وجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وأوضح العتيبي خلال الإيجاز الصحفي الثاني لموسم حج 1447هـ، أن المنظومة وفرت أكثر من 5 آلاف سيارة أجرة، إلى جانب تسخير أكثر من 46 ألف موظف يعملون على خدمة الحجاج في مختلف المواقع التشغيلية، بما يعزز من كفاءة إدارة الحركة خلال موسم الحج.

وأشار إلى أن المنظومة نفذت أكثر من 100 خطة تشغيلية متكاملة تغطي جميع مراحل تنقل الحجاج بين المشاعر، مؤكدًا أن نسب الامتثال بلغت 100%، إلى جانب توفير أكثر من 3 ملايين مقعد عبر 100 ناقل جوي، وتهيئة 33 ألف حافلة لتسهيل حركة ضيوف الرحمن بين المواقع.

واختتم، أنه تم رصد أكثر من 87 ألف مخالفة لعمليات الفحص، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي ضمن تكامل منظومة النقل والخدمات اللوجستية لضمان تجربة آمنة وسلسة للحجاج خلال موسم الحج.