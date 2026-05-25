متحدث الداخلية: اكتمال نقل الحجاج لمشعر منى لقضاء التروية

البلاد (مكة المكرمة)

استعرض المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية العميد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، خلال الإيجاز الصحفي الثاني لموسم حج 1447هـ، مستجدات الحالة الأمنية وجهود القطاعات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن. وأكد بن شلهوب أن الخطط الأمنية تسير وفق ما هو مخطط له، وبالتكامل مع مختلف الجهات ذات العلاقة، لضمان أمن وسلامة الحجاج منذ وصولهم إلى المشاعر المقدسة وحتى إتمام مناسكهم في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة.