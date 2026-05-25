متحدث الداخلية: اكتمال نقل الحجاج لمشعر منى لقضاء التروية
المحليات

صحيفة البلاد      9 / ذو الحجة / 1447 هـ      25 مايو 2026

البلاد (مكة المكرمة)

استعرض المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية العميد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، خلال الإيجاز الصحفي الثاني لموسم حج 1447هـ، مستجدات الحالة الأمنية وجهود القطاعات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأكد بن شلهوب أن الخطط الأمنية تسير وفق ما هو مخطط له، وبالتكامل مع مختلف الجهات ذات العلاقة، لضمان أمن وسلامة الحجاج منذ وصولهم إلى المشاعر المقدسة وحتى إتمام مناسكهم في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

