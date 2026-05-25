كونسيساو يقترب من إنهاء مشواره مع الاتحاد

الرياضةكونسيساو يقترب من إنهاء مشواره مع الاتحاد صحيفة البلادaccess_time9 / ذو الحجة / 1447 هـ 25 مايو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (جدة) يتجه الاتحاد لإنهاء مشوار مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو، عقب نهاية الموسم 2025-2026، بعد تراجع نتائج الفريق في مختلف البطولات. وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن كونسيساو سيغادر منصبه باتفاق متبادل مع إدارة الاتحاد. وكتب رومانو عبر حسابه على منصة “إكس”: “من المقرر أن يغادر سيرجيو كونسيساو منصبه كمدرب رئيسي لنادي الاتحاد باتفاق متبادل مع النادي”. وأضاف أن المدرب البرتغالي يجري حاليًا مناقشات تتعلق ببنود العقد، قبل أن يصبح متاحًا للاستماع إلى عروض من أندية أوروبية. وكان كونسيساو قد تولى تدريب الاتحاد في أكتوبر الماضي خلفًا للفرنسي لوران بلان، بعقد يمتد حتى صيف 2028. وخاض المدرب البرتغالي 41 مباراة مع الاتحاد في مختلف المسابقات، حقق خلالها 21 انتصارًا مقابل 7 تعادلات و13 هزيمة. واختتم الاتحاد موسمه بخسارة ثقيلة أمام القادسية بنتيجة 5-1، في نتيجة زادت من الضغوط على الجهاز الفني. كما أنهى الفريق الموسم في المركز الخامس بجدول دوري روشن السعودي، إلى جانب خروجه من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وتوديعه دوري أبطال آسيا للنخبة من الدور ربع النهائي.