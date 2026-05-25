كأس القارات للأندية.. صن داونز في انتظار الأهلي

سيكون النادي الأهلي “بطل آسيا” على موعد مع رحلة إلى جنوب إفريقيا في كأس القارات للأندية 2026، حال تخطيه أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وتوج صن داونز الجنوب إفريقي بلقب دوري أبطال إفريقيا 2026 على حساب الجيش الملكي المغربي بعد التعادل 1-1 في إياب الدور النهائي الذي أقيم بينهما مساء الأحد في العاصمة المغربية الرباط، مستفيدًا من فوزه ذهابًا بهدف نظيف.

ويستقبل الأهلي ضيفه أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا على ملعب الإنماء في جدة، شهر أغسطس المقبل، وحال فوزه سيطير إلى جنوب إفريقيا – في موعد يحدد لاحقًا – لمواجهة صن داونز على كأس القارات الثلاث “آسيا – إفريقيا – المحيط الهادئ”.

الفائز يضرب موعدًا مع بطل الأمريكتين

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في وقت لاحق عن كافة تفاصيل كأس القارات للأندية، وذلك لتحديد موعد مباريات البطولة.

فيما سيكون الفائز من مباراة كأس القارات الثلاث على موعد مع بطل الأمريكتين “بطل كوبا أمريكا × بطل الكونكاكاف” على كأس التحدي، ليتأهل الفائز إلى النهائي لمواجهة بطل أوروبا حيث يتنافس على اللقب الأوروبي باريس سان جيرمان وآرسنال.

ويأمل الأهلي في تعويض إخفاق النسخة الماضية عندما خسر كأس القارات الثلاث أمام بيراميدز المصري.