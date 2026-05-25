في اتصال جماعي ثمن تنسيق الرئيس الأمريكي وجهود باكستان وقطر.. ولي العهد يستعرض مع ترمب وقادة دول مستجدات الأوضاع الإقليمية

شارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه اللّه- في اتصالٍ جماعي جرى مساء السبت، مع فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وبمشاركة كل من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، وقائد قوات الدفاع رئيس أركان الجيش في جمهورية باكستان الإسلامية المشير عاصم منير.

وتم خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية الحالية، والإعراب عن بالغ التقدير لقيادة فخامة الرئيس ترمب، وحرصه على التشاور والتنسيق مع قادة المنطقة، والتنويه بجهود الوساطة، التي تبذلها جمهورية باكستان الإسلامية، وبالجهود التي تبذلها دولة قطر، في سبيل التوصل لاتفاق ينهي التصعيد، ويعزز أمن المنطقة واستقرارها.

 

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

