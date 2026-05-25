ضخ أكثر من 459 مليون سلعة في مكة والمشاعر المقدسة

أعلنت وزارة التجارة أن إجمالي الكميات الموردة إلى الأسواق ومنافذ البيع في العاصمة المقدسة، والمشاعر المقدسة منذ بداية شهر ذي الحجة بلغ أكثر من (459) مليون سلعة أساسية، شملت: الخبز، والمياه الصحية، ومنتجات الألبان والعصائر والمرطبات، والثلج؛ لتوفير احتياجات ضيوف الرحمن.

وأوضحت الوزارة أن كميات الخبز المصعّد إلى منافذ البيع تجاوزت (60) مليون رغيف، فيما بلغت كميات المياه الصحية المعبأة أكثر من (220) مليون عبوة، إلى جانب أكثر من (164) مليون عبوة من الألبان والعصائر والمرطبات، إضافة إلى أكثر (15) مليون قالب ثلج.

وبيّنت الوزارة أن متوسط الإمدادات اليومية بلغ أكثر من (10) ملايين رغيف خبز، و(33) مليون عبوة مياه، وأكثر من (28) مليون عبوة من الألبان والعصائر والمرطبات، إضافة إلى أكثر من (2) مليون قالب ثلج يوميًا.

وأكدت الوزارة استمرار أعمال المتابعة التموينية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع؛ لضمان وفرة السلع الأساسية وتعزيز جاهزية الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.