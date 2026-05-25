شاهد العرض العسكري ودشن معسكر الشرائع.. وزير الحرس يقف على جاهزية «قوات الحج»

وقف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، على الجاهزية العسكرية لقوات وزارة الحرس الوطني المشاركة في مهمة الحج لهذا العام 1447هـ. وألقى مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي كلمة رحب فيها بسموه، مؤكدًا جاهزية قوات الوزارة للمشاركة في مهمة أمن الحج، وتأدية مهامها الأمنية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة بمهنية وعزيمة وجاهزية عالية وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة- أيدها الله- والتعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد والحجاج.

وشاهد سموه خلال الحفل العرض العسكري لقوات الوزارة المكلفة بتعزيز أمن الحجاج الذي عكس مستوى الكفاءة والجاهزية العالية، ثم تابع سموه ملخصًا مرئيًا يستعرض مهام قوات الحرس الوطني في القطاع الغربي.

دشّن سمو وزير الحرس الوطني معسكر قوات وزارة الحرس الوطني في الشرائع بمكة المكرمة، الذي شهد هذا العام نقلات تطويرية نوعية في البنية التحتية والتجهيزات والمرافق المساندة، بما انعكس إيجابًا على مستوى الجاهزية والكفاءة التشغيلية، وأسهم في تعزيز القدرة على تنفيذ المهام بأعلى درجات الاحترافية والكفاءة. وتباشر قوات الوزارة المشاركة في موسم الحج، تنفيذ مهامها المختلفة في كل من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة بفاعلية وكفاءة ومعنويات عالية، ضمن جهود مسارات القطاعات العسكرية والأمنية والحكومية، وتتوزع مشاركة القوات التابعة لوزارة الحرس الوطني في موسم الحج، بين مهام أمنية، وأخرى صحية.

وأعلنت الوزارة الانتهاء من وضع خطط المشاركة في موسم الحج، عبر تأمين الخدمات المنوعة لضيوف الرحمن، وذلك تحت إشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني، الذي وجه المسؤولين في الوزارة ببذل الجهود وتسخير الإمكانات، من أجل راحة الحجاج، وتوفير الخدمات التي يحتاجون إليها، بأيسر الطرق وأفضل أداء ممكن.