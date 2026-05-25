روشن تطور مشاريعها التعليمية

وقعت مجموعة روشن، اتفاقية مع شركة تطوير للمباني، لتطوير وتنفيذ المشاريع التعليمية داخل مجتمعات المجموعة.

وبموجب الاتفاقية ستعمل روشن على التصميم والبناء والإشراف على منشأة تعليمية عامة داخل مجتمع (وارفة) السكني في شرق الرياض، فيما تتولى شركة التطوير إدارة وتنفيذ المشروع بكامل مراحله، وبإشراف مجموعة روشن.

وستسهم المنشأة الجديدة في توفير بيئة تعليمية حديثة تشمل الروضة والصفوف الابتدائية الأولى، فيما أثمرت شراكة الجانبين بتنفيذ 43 مشروعًا للمدارس الحكومية، ضمن مجتمعات روشن في الرياض وجدة.