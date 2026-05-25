رئيس هيئة النقل يقف على جاهزية خدمات النقل لموسم الحج في مكة المكرمة وجدة

وفي مكة المكرمة، وقف المهندس السهلي على جاهزية حافلات نقل الحجاج في مركز الشميسي للإيواء، واطلع على تكامل الأعمال التشغيلية والتنظيمية المرتبطة بإدارة حركة النقل، إلى جانب زيارة محطة قطار الحرمين السريع بالرصيفة، ومحطة نقل الركاب بالحافلات بين المدن في جرول بالمنطقة المركزية.

كما شملت الجولة محطة كدي، إحدى المواقع الحيوية المرتبطة بخدمات الحافلات وسيارات الأجرة العامة، حيث تابع جاهزية الخدمات وتوفر خيارات التنقل، إضافة إلى أعمال الفرق الرقابية الميدانية ومستوى امتثال الناقلين، بما يدعم توفير خدمات نقل آمنة ومنظمة بين المواقع الرئيسة والمشاعر المقدسة.