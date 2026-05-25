رئيس هيئة النقل يقف على جاهزية خدمات النقل لموسم الحج في مكة المكرمة وجدة

وقف رئيس الهيئة العامة للنقل المهندس فواز بن زنعاف السهلي ميدانيًا على جاهزية خدمات النقل خلال موسم حج 1447هـ، عبر جولة تفقدية شملت عددًا من المواقع الحيوية المرتبطة بخدمة ضيوف الرحمن في محافظة جدة ومكة المكرمة؛ بهدف الوقوف على مستوى الامتثال وجودة الخدمات، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي خلال الموسم.
واستهلت الجولة في محافظة جدة بزيارة محطة نقل الركاب بالحافلات بين المدن ومحطة قطار الحرمين السريع، إلى جانب عدد من مكاتب تأجير السيارات، للاطلاع على جاهزية الخدمات ومستوى الالتزام بالأنظمة والاشتراطات المنظمة للأنشطة، ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وضيوف الرحمن.
وفي مكة المكرمة، وقف المهندس السهلي على جاهزية حافلات نقل الحجاج في مركز الشميسي للإيواء، واطلع على تكامل الأعمال التشغيلية والتنظيمية المرتبطة بإدارة حركة النقل، إلى جانب زيارة محطة قطار الحرمين السريع بالرصيفة، ومحطة نقل الركاب بالحافلات بين المدن في جرول بالمنطقة المركزية.
كما شملت الجولة محطة كدي، إحدى المواقع الحيوية المرتبطة بخدمات الحافلات وسيارات الأجرة العامة، حيث تابع جاهزية الخدمات وتوفر خيارات التنقل، إضافة إلى أعمال الفرق الرقابية الميدانية ومستوى امتثال الناقلين، بما يدعم توفير خدمات نقل آمنة ومنظمة بين المواقع الرئيسة والمشاعر المقدسة.
وتضمنت الجولة زيارته لملتقى إعلام الحج في نسخته الثالثة، اطلع خلالها على مشاركة الهيئة العامة للنقل ضمن جناح منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وما يتضمنه من استعراض لأبرز جهود الهيئة وجهات المنظومة، إلى جانب المبادرات التقنية والتنظيمية والحلول الذكية وأنماط النقل الحديثة التي تسهم في تطوير الخدمات المقدمة للحجاج وتعزيز جودة تجربة التنقل.
واختتم جولته بزيارة نقاط الفرز ومواقع خدمات النقل في ميقات السيل الكبير ومركز البهيتة الأمني؛ للاطلاع على سير الأعمال ومستوى التشغيل في المواقع المرتبطة باستقبال الحجاج وتنظيم تنقلهم، والتكامل بين الجهات المعنية لخدمة ضيوف الرحمن خلال الموسم.