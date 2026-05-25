المحليات رئيس هيئة الترفيه يطلق “تقويم القطيف” بفعاليات متنوعة

البلاد (القطيف) أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ اليوم “تقويم القطيف”، الذي يضم مجموعة متنوعة من الفعاليات والتجارب الترفيهية والرياضية والثقافية، المصممة لتناسب مختلف شرائح المجتمع، وتمنح الزوار خيارات واسعة للاستمتاع بأجواء القطيف وما تمتاز به من مقومات ساحلية وتراثية مميزة. ويقدّم التقويم باقة من الفعاليات التي تعكس تنوع التجربة، حيث يحتضن كورنيش القطيف سباقات الدراجات والماراثون في أجواء تجمع بين السرعة والتحمل، إلى جانب منافسات صيد الأسماك التي تستحضر روح التحدي وعلاقة المدينة بالبحر، بما يثري التجربة الرياضية ويمنح المشاركين والزوار مساحة للتفاعل مع طبيعة القطيف وهويتها الساحلية. كما يضم “تقويم القطيف” فعاليات اجتماعية وتراثية، من بينها “سوق القطيف”، الذي يعيد تقديم روح الماضي بنكهة معاصرة، عبر تجربة تجمع العائلات والزوار في أجواء شعبية نابضة بالحياة. ويشهد التقويم كذلك عروضًا للسيارات الكلاسيكية التي تزيّن المدينة، وتمنح محبي المركبات القديمة فرصة لاكتشاف نماذج مميزة تعكس تاريخًا بصريًا لعالم السيارات. وتتوسع الفعاليات لتشمل تجارب سينمائية استثنائية، إلى جانب منطقة السوق التي تمنح الزوار خيارات متنوعة للتسوق والاستمتاع بالأجواء العامة، فيما تقدم “رمال القطيف” وجهة مخصصة لعشاق المغامرة والإثارة، من خلال أنشطة وتجارب صحراوية تناسب محبي “الاستعراض الرملي”. ويأتي إطلاق “تقويم القطيف” ضمن جهود الهيئة العامة للترفيه لتقديم روزنامات فعاليات متجددة في مختلف مناطق المملكة، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة، ورفع مستوى الخيارات الترفيهية المتاحة للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر فعاليات تجمع بين المتعة، والتنوع، والتجربة المتكاملة.