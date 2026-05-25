الرياضة حادث سرقة يؤخر انضمام سعود عبدالحميد لمعسكر الأخضر

البلاد (جدة) أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا توضيحيًا بشأن تأخر انضمام اللاعب سعود عبدالحميد إلى معسكر المنتخب الوطني المقام حاليًا في العاصمة الرياض، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لكأس العالم 2026 FIFA. وأوضح الاتحاد أن سبب التأخر يعود إلى عدم تمكن اللاعب من اللحاق بموعد رحلته المقررة، بعد تعرضه لواقعة سرقة أثناء تواجده في العاصمة الهولندية أمستردام، حيث كان برفقة أسرته احتفالًا بعقد قرانه؛ ما أسفر عن فقدان عدد من مقتنياته الشخصية، وعلى رأسها جواز السفر. وأكد الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه يتابع القضية بالتنسيق مع وزارة الرياضة، إضافة إلى التواصل مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في مملكة هولندا؛ من أجل تسريع إجراءات استخراج الوثائق البديلة اللازمة، بما يتيح للاعب الالتحاق ببعثة المنتخب في أقرب وقت ممكن. يأتي ذلك في إطار حرص الأجهزة المعنية على تأمين وصول اللاعب إلى المعسكر، واستكمال برنامج الإعداد دون أي تأثير على تحضيرات “الأخضر” للاستحقاقات المقبلة.