بعثة الأخضر تغادر لنيويورك لتدشين الإعداد لمونديال 2026

البلاد (الرياض)

غادرت بعثة المنتخب السعودي، اليوم الاثنين، الرياض متجهة إلى ولاية نيويورك الأمريكية من أجل إقامة معسكر إعدادي، وذلك ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج إعداد الأخضر للمشاركة في كأس العالم 2026.

وحرص الجهاز الفني والإداري على استقبال اللاعبين صباح اليوم قبل التوجه إلى المطار، وكان في وداع البعثة المنتخب السعودي تحت 16 عامًا.

جدول إعداد الأخضر

ومن المقرر أن يمتد المعسكر الإعدادي للأخضر في مدينة نيويورك حتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، ويتخلله مباراة ودية يوم السبت 30 مايو أمام منتخب الإكوادور على ملعب سبورتس إليستريتد بمدينة هاريسون في ولاية نيوجيرسي.

وستغادر بعثة الأخضر في الأول من شهر يونيو المقبل، إلى مدينة أوستن في ولاية تكساس لبدء المرحلة الثانية من برنامج الإعداد والتي ستمتد حتى التاسع من شهر ذاته، وسيتخللها مباراتان وديتان تجمع الأولى الأخضر بمنتخب بورتوريكو يوم الجمعة الخامس من شهر يونيو على ملعب Q2 في مدينة أوستن.

وسيلاقي الأخضر في المباراة الثانية منتخب السنغال يوم الثلاثاء التاسع من الشهر ذاته، على ملعب نادي سان أنطونيو لكرة القدم في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس، وسيدخل المنتخب الوطني في العاشر من شهر يونيو المقبل مرحلة البطولة حيث ستتخذ بعثة المنتخب الوطني من مدينة أوستن مقرًا رئيسيًا لها خلال المشاركة في نهائيات كأس العالم FIFA 2026.

قائمة المنتخب السعودي

وكان مدرب المنتخب السعودي جورجيوس دونيس أعلن عن قائمة الأخضر المشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيُقام خلال الفترة من 25 مايو حتى 10 يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتضمّ قائمة الأخضر (30) لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، نواف العقيدي، أحمد الكسار، عبدالقدوس عطية، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، جهاد ذكري، علي لاجامي، حسن كادش، سعود عبدالحميد، محمد أبو الشامات، علي مجرشي، متعب الحربي، نواف بوشل، زكريا هوساوي، محمد كنو، عبدالله الخيبري، زياد الجهني، ناصر الدوسري، مصعب الجوير، علاء آل حجي، سالم الدوسري، خالد الغنام، أيمن يحيى، سلطان مندش، صالح أبو الشامات، فراس البريكان، عبدالله آل سالم، صالح الشهري، عبدالله الحمدان.

يُذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثامنة ضمن بطولة كأس العالم FIFA 2026، إلى جانب منتخبات إسبانيا، والأوروغواي، والرأس الأخضر.