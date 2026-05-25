النفط يهبط 4% مع استمرار الخلاف بين إيران وأمريكا

هبطت أسعار النفط اليوم (الإثنين)، مع استمرار الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران حول اتفاق السلام، مما أدى إلى تزايد المخاوف من أن تؤدي القيود المستمرة على شحن النفط من الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز إلى الإضرار بالنمو الاقتصادي العالمي.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4.64 دولار أو 4.48 % إلى 98.90 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 92.18 دولار للبرميل، بانخفاض 4.42 دولار أو 4.58 %.
وكانت أسعار النفط، قد ارتفعت خلال الأيام الماضية في ظل تزايد شكوك المستثمرين بشأن فرص إحراز تقدم في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.
في سياق آخر، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4 % إلى 4570.88 دولار للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو حزيران 1.1 % إلى 4572.90 دولار للأوقية مدفوعاً بانخفاض الدولار.
