السياسة

المملكة تدين الهجوم الإرهابي على قطار في إقليم بلوشستان بباكستان

صحيفة البلادaccess_time9 / ذو الحجة / 1447 هـ      25 مايو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للهجوم الإرهابي الشنيع على قطار في إقليم بلوشستان بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.

وقالت الوزارة في بيان: “المملكة تجدد رفضها التام للأعمال الإرهابية والمتطرفة كافةً، وتشدد استنكارها لمحاولات النيل من أمن واستقرار باكستان وشعبها الشقيق، وتعرب عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب باكستان في هذا المصاب الأليم، مع وافر تمنياتها بالأمن والسلامة للجميع”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *