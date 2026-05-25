“الكهرباء” تكثف جولاتها التفتيشية والرقابية في المشاعر المقدسة

البلاد (المشاعر المقدسة)

أكّدت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء حرصها الدائم، في إطار توجيهات القيادة، أيدها الله، ومتابعة وإشراف وزارة الطاقة، على توفير خدمة كهربائية موثوقة وآمنة، خلال موسم حج هذا العام؛ 1447هـ، لتسهم في تحقيق راحة وسلامة الحجاج، بما يؤكّد التزام المملكة بتوفير رحلة روحانية، متكاملة، وميسّرة لضيوف الرحمن.

وأوضحت الهيئة أنها واصلت تنفيذ جولاتها التفتيشية والرقابية على محطات ومرافق الكهرباء، في المشاعر المقدسة، للتأكد من موثوقية وفاعلية هذه المرافق، ومن تنفيذ برامج الصيانة لعناصر الشبكة الكهربائية، بما يضمن سلامة واستمرار تقديم الخدمة الكهربائية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام.

وبيّنت الهيئة أن فرقها الميدانية تقوم بمتابعة أداء الشبكة الكهربائية، بشكلٍ مستمرٍ، أثناء موسم الحج، من خلال الوقوف على مواقع الخدمات الكهربائية في المشاعر المقدسة، ومراقبة أداء مقدم الخدمة الكهربائية، من حيث مستوى جودة الخدمة، واستقبال البلاغات الواردة والتعامل معها. وذلك باستخدام نموذج إلكتروني يمكّن فرق الهيئة التفتيشية من تسجيل الملاحظات والحالات ميدانياً، وتتبع الزيارات والبلاغات، وربطها بنظام مركزي يتيح المتابعة الفورية، وإصدار التقارير والمؤشرات الإحصائية، ومتابعة إجراءات السلامة الكهربائية، والملاحظات المرتبطة بالمعدات الكهربائية، والتحقق من معالجتها، بالإضافة الى التحقق من السعات والأحمال الكهربائية الفعلية.