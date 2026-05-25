الفيصل يلتقي بعثة الأخضر.. وينقل لهم تحيات ولي العهد

التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية اليوم، بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قبيل مغادرتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في منافسات كأس العالم 2026.

ونقل خلال لقائه بالبعثة، تحيات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأمنياته للمنتخب السعودي بالتوفيق، في منافسات كأس العالم.

من جانبه، أكد وزير الرياضة، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل؛ أن مشاركة المنتخب السعودي في هذا المحفل الكروي، تعد امتدادًا لتواجد الرياضة السعودية في مختلف المنافسات الكبرى، وحث اللاعبين على تقديم كل ما لديهم من إمكانات وروح عالية في الاستحقاق العالمي.