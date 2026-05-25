الفيصل يلتقي بعثة الأخضر.. وينقل لهم تحيات ولي العهد
الفيصل يلتقي بعثة الأخضر.. وينقل لهم تحيات ولي العهد

صحيفة البلاد 9 / ذو الحجة / 1447 هـ      25 مايو 2026

البلاد (الرياض)

التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية اليوم، بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قبيل مغادرتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في منافسات كأس العالم 2026.

ونقل خلال لقائه بالبعثة، تحيات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأمنياته للمنتخب السعودي بالتوفيق، في منافسات كأس العالم.

من جانبه، أكد وزير الرياضة، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل؛ أن مشاركة المنتخب السعودي في هذا المحفل الكروي، تعد امتدادًا لتواجد الرياضة السعودية في مختلف المنافسات الكبرى، وحث اللاعبين على تقديم كل ما لديهم من إمكانات وروح عالية في الاستحقاق العالمي.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

