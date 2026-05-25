الفيحاء يمدد عقد الإسباني جيسون ريميسيرو

أعلن نادي الفيحاء عن تمديد عقد الإسباني جيسون ريميسيرو، جناح الفريق، حتى عام 2027.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” رسالة جاء فيها: “جيسون ريميسيرو مع الفيحاء.. القصة مستمرة”.

وكان الجناح الإسباني، البالغ من العمر 31 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفيحاء خلال صيف 2025، قادمًا من أروكا البرتغالي في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لموسم واحد مع أفضلية التجديد لموسم إضافي.

وخاض ريميسيرو 35 مباراة مع الفيحاء خلال الموسم الماضي، بواقع 34 مباراة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، سجل خلالها خمسة أهداف وقدم ثماني تمريرات حاسمة، إضافة إلى مباراة واحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين.