الصحة: استقرار الحالة الصحية للحجاج

استعرض المتحدث باسم وزارة الصحة عبدالعزيز عبدالباقي، خلال الإيجاز الصحفي الثاني الخاص بموسم حج 1447هـ، الحالة الصحية العامة للحجاج، مؤكداً استقرار الأوضاع الصحية وعدم تسجيل حالات تفشي أو مخاطر تؤثر على سلامة ضيوف الرحمن.
وأوضح المتحدث، أن المنظومة الصحية تواصل تقديم خدماتها وفق خطط تشغيلية متكاملة، عبر المستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع جاهزية الخدمات الطبية والإسعافية.
وأشار إلى أن الفرق الطبية تتابع الحالة الصحية للحجاج على مدار الساعة، مع تكثيف الجهود التوعوية والوقائية، داعياً الحجاج إلى الالتزام بالإرشادات الصحية والإكثار من شرب المياه وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، حفاظاً على سلامتهم أثناء أداء المناسك.
