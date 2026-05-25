السعودي “البراهيم” يتألق بالضربة القاضية في دوري المقاتلين المحترفين

خطف المقاتل السعودي أحمد البراهيم الأنظار خلال البطولة في افتتاح موسم PFL MENA، بعدما حقق الفوز بالضربة القاضية الفنية على المصري إبراهيم محمود في نزال وزن الوسط، بعد أداء مميز أنهاه في الجولة الثالثة، ضمن الحدث الذي أقيم بدبي.

وشهدت الأمسية حضورًا جماهيريًا وإعلاميًا لافتًا في افتتاح موسم PFL MENA، حيث جمعت البطولة نخبة من أبرز مقاتلي المنطقة وسط أجواء حماسية عكست النمو المتواصل لرياضة الفنون القتالية المختلطة في المنطقة.

ففي النزال الرئيسي، حقق التونسي مهدي سعدي فوزًا صعبًا على الإماراتي محمد يحيى بقرار منقسم للحكام، بعد مواجهة قوية امتدت لثلاث جولات ضمن منافسات وزن الريشة، فيما تمكن الجزائري إلياس جيرون من تحقيق فوز سريع على المغربي صلاح الدين هاملي بالضربة القاضية الفنية في الجولة الأولى ضمن ربع نهائي وزن الخفيف.

وحجز البحريني حمزة كوهجي مقعده في نصف نهائي البطولة بعد فوزه على المغربي طه بن داود بقرار الحكام بالإجماع، بينما تأهل المصري باسل شعلان، والمصري أحمد السيسي، والعراقي محمد فهمي إلى نصف نهائي وزن الخفيف بعد نتائج قوية خلال الأمسية.

وفي بقية النزالات، حقق الأردني ساهر قاسمية، الفوز على البحريني حمد مرحون بقرار منقسم للحكام ضمن منافسات وزن الذبابة الاستعراضية.

وشهدت الأمسية فوز الجزائري إلياس جيرون، على المغربي صلاح الدين هاملي، بالضربة القاضية الفنية في الجولة الأولى، في إحدى أبرز مفاجآت البطولة بعد إيقاف سلسلة انتصارات هاملي.

وتغلب الإماراتي بطي العامري على المصري حمادة عثمان ضمن نزال الريشة الاستعراضي للهواة، ليحقق الفوز بقرار الحكام بالإجماع.

وحققت الإماراتية زمزم الحمادي فوزها الأول في البطولة خلال ظهورها المرتقب داخل قفص دوري المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ نجحت في تحقيق فوز مستحق على المصرية عبير منصور ضمن نزالات وزن القشة الاستعراضية للهواة، بعد مواجهة قوية حسمتها بقرار الحكام بالإجماع، وسط تفاعل جماهيري كبير في أول ظهور لها ضمن بطولة PFL MENA.