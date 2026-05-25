الدفاع المدني ينتشر بالمشاعر لاستقبال ضيوف الرحمن

البلاد (مكة المكرمة)

واصلت المديرية العامة للدفاع المدني، تعزيز انتشار قواتها الميدانية في المشاعر المقدسة، لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ، لأمن وسلامة ضيوف الرحمن.

وسخرت القوات الإمكانات البشرية والآلية والتجهيزات الفنية والتقنية، لتعزيز سلامة الحشود وتوفير بيئة آمنة وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم الخدمات الإنسانية لضيوف الرحمن وفق أعلى معايير السلامة.

كما تعمل قوات الدفاع المدني بالحج في مركز عمليات الدفاع المدني بالحج على إدارة الحوادث ومتابعتها على مدار الساعة، عبر كوادر بشرية مؤهلة تعمل على التأكد من جاهزية الوحدات الميدانية والإشراف الكامل على العمليات الميدانية والوقائية، وأنظمة تقنية متقدمة تسهم في استقبال البلاغات وتحويلها ومعالجتها بكفاءة عالية، بما يدعم سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع مختلف الحالات، وتعزيز كفاءة الأعمال التشغيلية ومستويات السلامة لضيوف الرحمن.