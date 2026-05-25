“الأرصاد” تستعد ليوم عرفة بالذكاء الاصطناعي للتوقعات الآنية

عزز المركز الوطني للأرصاد من قدراته الفنية والتقنية والتشغيلية لتقديم خدماته الأرصادية في يوم عرفة، تحقيقًا لأعلى درجات الدقة والجاهزية، وتوفيرًا للاحتياجات اللازمة التي تسهم في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتيسير أداء مناسكهم.

ويأتي ذلك ضمن جهود المركز بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، حيث يزودهم بالمعلومات والبيانات الجوية والظواهر المحتملة بشكل آني، في إطار منظومة دعم متكاملة.

وأوضح المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بالمركز الدكتور تركي حبيب الله أن المركز يتابع الحالة الجوية في مشعر عرفات من خلال شبكة من التقنيات الحديثة تشمل: رادارات الطقس، صور الأقمار الصناعية، المحطات الأوتوماتيكية والمأهولة، إلى جانب المحطات المتنقلة لقياس طبقات الجو العليا، بما يسهم في ضمان دقة التوقعات ومواكبة متطلبات الجهات العاملة في الميدان.

وأضاف أن تغطية الرصد تشمل خمس محطات أرصادية موزعة بين مشعري عرفات ومزدلفة، وهي: محطة الرصد شبه الآلية، ومحطة الرصد المأهولة، ومحطة الرصد الأوتوماتيكية بوادي عرنة في مشعر عرفات، ومحطة الرصد الأوتوماتيكية بالمشعر الحرام، إضافةً إلى محطة الرصد الأوتوماتيكية المتنقلة في مزدلفة.

ومن المتوقع، بمشيئة الله، أن يشهد مشعر عرفات درجات حرارة عظمى تبلغ 45 درجة مئوية، مع رطوبة قد تصل إلى %50، ورياح نشطة شمالية الى شمالية شرقية بسرعة تصل إلى 36 كم/ساعة، وسماء غائمة جزئيًا، سائلين الله أن ييسر لحجاج بيته الحرام أداء مناسكهم، وأن يتقبل دعاءهم.