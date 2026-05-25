“أرامكو” تنقل حصصها في “بريفكيم” إلى بتروناس

استحواذ كامل لـ”بتروناس” على المشروع الماليزي بعد اتفاق مع أرامكو السعودية
البلاد (جدة)
أعلنت أرامكو السعودية وشركة بتروليام ناسيونال برهاد (بتروناس) توقيع اتفاقية لنقل حصص أرامكو في شركتَيْ “بينغرانغ للتكرير” و”بينغرانغ للبتروكيماويات” المالكتين لمشروع “بريفكيم” في ماليزيا إلى “بتروناس”، لتصبح الأخيرة المالك الكامل للمشروع بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المعتادة.
ويقع مشروع “بريفكيم” داخل مجمع بينغرانغ المتكامل بولاية جوهور الماليزية، ويُعد أحد أبرز مشروعات التكرير والبتروكيماويات المشتركة بين الجانبين خلال السنوات الماضية.
وأكدت الشركتان أن نقل الملكية يأتي ضمن أولويات إستراتيجية متغيرة للطرفين، حيث تسعى أرامكو إلى تعزيز مرونة محفظتها في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، بما يتيح لها التركيز على استثمارات جديدة تتماشى مع خططها المستقبلية.
وفي المقابل، ترى “بتروناس” أن الاستحواذ الكامل على المشروع سيمنحها قدرة أكبر على التكامل التشغيلي عبر سلسلة القيمة، والاستفادة من شبكات التوريد العالمية ونموذج التشغيل المتكامل، بما يدعم استقرار العمليات في ظل تقلبات الأسواق.
وأوضحت الشركتان أنهما ستواصلان بحث أوجه التعاون الإستراتيجي بعد إتمام الصفقة، بما يشمل تنسيق إمدادات النفط الخام، وتبادل التقنيات، والتوزيع المتكامل للمنتجات، استنادًا إلى شراكتهما الممتدة لعقود.
وشدد الطرفان على استمرار التركيز على تحقيق الكفاءة التشغيلية وتعزيز القيمة المستدامة للمساهمين والمجتمعات التي تعمل فيها الشركتان.
