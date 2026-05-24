6 سعوديين إلى مونديال ألعاب القوى للشباب

البلاد (جدة)

أعلن الاتحاد السعودي لألعاب القوى رسمياً تأهل 6 لاعبين حتى الآن إلى نهائيات بطولة العالم للشباب والشابات تحت 20 عاماً، المقررة في ولاية أوريغون الأمريكية خلال الفترة من 4 إلى 9 أغسطس المقبل.

وضمت قائمة المتأهلين: نايف السبيعي في سباق 400 متر حواجز، محمد الزاير في إطاحة المطرقة، علي الرميح في سباقي 110م حواجز و400 م حواجز، حسين حقوي في 110م حواجز، فيصل الأسمري في سباق 200 م، إضافة إلى مساعد السبيعي في سباق 800 م، بعد تحقيقهم الأرقام المؤهلة خلال مشاركاتهم في البطولات العربية والإقليمية التي أُقيمت مؤخراً.

وأشار رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى، العميد علي الشيخي، إلى أنّ اللاعب علي الرميح حقق إنجازاً مميزاً كأول لاعب سعودي يتأهل إلى بطولة العالم للشباب في مسابقتين مختلفتين، فيما انضم مساعد السبيعي مؤخراً بعد تحقيق الرقم المؤهل خلال دورة الألعاب الخليجية، رغم أنّه لا يزال ضمن فئة الناشئين.

وبيّن الشيخي أنّ ارتفاع عدد المتأهلين من خمسة لاعبين في النسخة الماضية إلى ستة لاعبين حالياً يمثل مؤشراً إيجابياً على تطور العمل الفني، مؤكداً أنّ الهدف لا يقتصر على زيادة أعداد المتأهلين، بل يمتد إلى بناء قاعدة قوية من المواهب القادرة على الاستمرار والتطور وتمثيل المملكة في أكبر المحافل الدولية.

وأضاف أنّ النجاحات المتواصلة التي تحققها ألعاب القوى السعودية تعكس حجم التطور الذي تشهده الرياضة السعودية بدعم القيادة الرشيدة ومستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أنّ الاتحاد يعمل على بناء جيل قادر على المنافسة قارياً وعالمياً وصولاً إلى الألعاب الأولمبية.

وفي حديثه عن استضافة المملكة لأول نسخة من بطولة الجائزة الكبرى 2026 المعتمدة ضمن جولة ألعاب القوى القارية، وصف الشيخي الحدث بأنّه خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة ألعاب القوى السعودية، لما حققته البطولة من مكاسب فنية وتنظيمية كبيرة.

وقال: “البطولة وفرت فرصة احتكاك مباشرة للاعبينا مع نخبة من الرياضيين الدوليين، وأسهمت في رفع جودة المنافسة، ومنحت لاعبينا فرصة تحقيق أرقام وتأهيلات ضمن بيئة تنافسية عالية المستوى”.

وأكد أنّ الاتحاد ينظر إلى البطولة على المدى البعيد، مع الطموح لأن تصبح خلال النسختين المقبلتين محطة تساعد اللاعبين السعوديين على تحقيق التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028 من داخل المملكة.

كما أوضح أنّ البطولة مثلت فرصة مهمة لتطوير الخبرات التنظيمية والتشغيلية والإعلامية، بما يعزز جاهزية المملكة لاستضافة بطولات دولية أكبر خلال السنوات المقبلة.

وحول إقامة بطولة “أفضل المستويات” بالتزامن مع الجائزة الكبرى، أكد الشيخي أنّ هذه الخطوة جاءت انطلاقاً من إيمان الاتحاد بأهمية الاستثمار في الفئات السنية، ومنح اللاعبين الشباب فرصة الاحتكاك المباشر بالمستويات العالمية منذ المراحل المبكرة.

وأشار إلى أنّ التجارب الدولية المباشرة تسهم في تسريع تطور اللاعب فنياً وذهنياً، وترفع جاهزيته للمشاركات القارية والعالمية، لافتاً إلى أنّ نتائج الموسم الحالي وعدد المتأهلين إلى بطولة العالم يؤكدان أنّ العمل على الفئات العمرية يسير في الاتجاه الصحيح.

وعن مشاركة المنتخب السعودي تحت 20 عاماً في بطولة آسيا للشباب في هونغ كونغ نهاية الشهر الجاري، شدد رئيس الاتحاد على أنّ المنتخب يدخل البطولة بطموحات كبيرة للمنافسة على الميداليات وتحقيق المزيد من الأرقام المؤهلة إلى بطولة العالم.

واختتم الشيخي تصريحه بالتأكيد على أنّ المرحلة الحالية تمثل محطة مفصلية في مشروع بناء مستقبل ألعاب القوى السعودية، معرباً عن تطلعه إلى حضور سعودي قوي في بطولة العالم المقبلة بمدينة يوجين الأمريكية، ومواصلة العمل نحو الاستحقاقات الأكبر، وفي مقدمتها الألعاب الأولمبية.