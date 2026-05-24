24 ألف حافلة تصطف بمكة لنقل ضيوف الرحمن

قال المركز العام للنقل بمكة المكرمة: إن هناك أكثر من 24 ألف حافلة تصطف بانتظام في مخازن الحافلات استعدادًا لنقل ضيوف الرحمن.
وقبل أيام، أعلنت الهيئة العامة للنقل استعدادها لموسم حج 1447هـ عبر تجهيز أكثر من 33 ألف حافلة و5 آلاف سيارة أجرة لتأمين تنقلات ضيوف الرحمن، ضمن خطة تشغيلية ورقابية تهدف إلى تعزيز انسيابية الحركة، ورفع كفاءة خدمات النقل طوال الموسم.
وتتضمن الخطة تشغيل 139 حافلة للنقل بين المدن عبر 32 مسارًا، تنفذ أكثر من 1,139 رحلة أسبوعيًا، بما يسهم في ربط مدن المملكة، وتسهيل انتقال الحجاج بين المنافذ والمناطق المختلفة.
وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة عمل متكاملة تعمل على رفع جاهزية قطاع النقل وتحسين كفاءته التشغيلية، من خلال توفير خيارات نقل متعددة بأسعار معتمدة ووفق اشتراطات تنظيمية ورقابية تضمن جودة الخدمة وسلامة الحجاج؛ بما يحقق تجربة تنقل آمنة ومنظمة ويدعم انسيابية الحركة بين المشاعر المقدسة والمواقع الحيوية في مكة المكرمة.
