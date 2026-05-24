20 هاتريك… رقم غير مسبوق بدوري روشن

البلاد (جدة)

شهد موسم 2025-2026 من دوري روشن السعودي واحدة من أكثر الظواهر التهديفية إثارة في تاريخ المسابقة، بعدما تحطم الرقم القياسي لعدد مرات تسجيل “الهاتريك” خلال موسم واحد، بوصول الحصيلة إلى 20 هاتريك كاملاً.

في مشهد يعكس القوة الهجومية الهائلة التي بات يتمتع بها الدوري، والحضور الكبير للنجوم العالميين الذين صنعوا المتعة حتى الجولة الأخيرة.

ولم يكن هذا الرقم مجرد تفوق بسيط على النسخ السابقة، بل جاء بفارق 3 مرات كاملة عن الرقم القياسي السابق المسجل في موسم 2023-2024، حين توقفت الحصيلة عند 17 هاتريك، ليؤكد موسم 2025-2026 أنه نسخة استثنائية بكل المقاييس، سواء على مستوى الجودة الفنية أو الشراسة الهجومية أو القدرة الفردية للاعبين.

بنزيما وتوني وكينونيس في الصدارة

توزعت “الهاتريك” الـ20 على مجموعة من أبرز نجوم الدوري، حيث فرض الفرنسي كريم بنزيما حضوره القوي بتسجيله 4 مرات “هاتريك”، وهو الرقم ذاته الذي حققه الإنجليزي إيفان توني، إلى جانب المكسيكي خوليان كينونيس.

فيما أضاف البرتغالي جواو فيلكس 3 مرات، بينما سجل الكولومبي روجر مارتينيز الهاتريك في مناسبتين، ونجح كل من البرازيلي كارلوس جونيور، والنرويجي جوشوا كينغ، والبلجيكي يانيك كاراسكو في تسجيل هاتريك واحد لكل منهم.

هذا التنوع في الأسماء والجنسيات يعكس حجم الجودة الموجودة في دوري روشن السعودي، الذي لم يعد يعتمد على نجم أو فريق بعينه، بل أصبح مسرحًا مفتوحًا للمتعة والأهداف والتنافس الهجومي المستمر.

إبداع حتى النهاية

ولعل اللافت في هذا الموسم، أن ظاهرة “الهاتريك” لم تكن مرتبطة بفترة محددة، بل حضرت منذ الأسابيع الأولى وحتى النهاية، ما يؤكد الاستمرارية الهجومية طوال الموسم. ففي الجولة الخامسة من موسم 2025-2026، شهد الدوري تسجيل 3 حالات هاتريك دفعة واحدة عن طريق فيلكس، وكينونيس، وجوشوا كينغ، ليعادل بذلك الرقم القياسي لأكبر عدد من “الهاتريك” في جولة واحدة.

وكان الرقم ذاته قد تحقق للمرة الأولى في تاريخ الدوري خلال موسم 2023-2024، وتحديدًا في الجولة الرابعة عشرة، عندما سجل كل من البرازيلي مالكوم، والكاميروني كيفن نكودو، والنيجيري إيغالو “هاتريك” في الجولة نفسها، قبل أن يأتي موسم 2025-2026 ويكرر المشهد المثير، مؤكدًا أن الدوري يعيش عصرًا هجوميًا غير مسبوق.

ليست حالة فردية

ولم تعد الأرقام الهجومية في دوري روشن السعودي مجرد حالات فردية أو استثنائية، بل تحولت إلى ظاهرة متكاملة ترتبط بارتفاع جودة اللاعبين، والانفتاح التكتيكي للفرق، والنسق السريع للمباريات، إضافة إلى تطور المنافسة الفنية بين الأندية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على المعدلات التهديفية المرتفعة.

كما أن حضور أسماء عالمية بحجم بنزيما، وفيلكس، وكاراسكو، إلى جانب التألق اللافت لنجوم آخرين مثل توني وكينونيس، منح الدوري بعدًا عالميًا إضافيًا، ليس فقط من حيث الشهرة، بل كذلك من حيث التأثير الفني داخل المستطيل الأخضر.

ومع نهاية الموسم، بدا واضحًا أن دوري روشن السعودي لم يعد مجرد بطولة محلية قوية، بل مشروع كروي ضخم يواصل النمو عامًا بعد آخر، ويؤكد قدرته على صناعة أرقام تاريخية تجذب أنظار العالم.