متابعات 16 فرصة عقارية بمزاد شعاع جدة

البلاد (جدة) تعلن شركة السعدون العقارية، وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، وبقرار من محكمة التنفيذ، وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية عن إقامة مزاد “شعاع جدة ” الإلكتروني، وذلك من يوم الأإحد 7/6/2026 الساعة 12 مساء حتى يوم الثلاثاء 9/6/2026 الساعة 8:30 مساء، عبر منصة وصلت للمزادات. يطرح المزاد 16 فرصة عقارية مميزة في مواقع إستراتيجية بأهم الأحياء المميزة بجدة؛ حيث يتكون العقار الأول من أرض خام بمساحة 304410,92 متر مربع، والعقار الثاني من مبنى بصكين تملك بمساحة 1995,5 متر مربع، والعقار الثالث من عمارة بمساحة 870 مترًا مربعًا، والعقار الرابع من عمارة بمساحة 598 مترًا مربعًا، البيع منها مشاع بنسبة (66,66%) تعادل مساحة 98,66 متر مربع، والعقار الخامس من عمارة بمساحة 689 مترًا مربعًا، والعقار السادس من فيلا بمساحة 1070,17 متر مربع، والعقار السابع من فيلا بمساحة 478,5 متر مربع، والعقار الثامن من فيلا بمساحة 435 مترًا مربعًا، والعقار التاسع من فيلا بمساحة 625 مترًا مربعًا، والعقار العاشر من فيلا ديبلوكس بمساحة 300 متر مربع، والعقار الحادي عشر من شقة بمساحة 213,57 مربع، والعقار الثاني عشر من شقة بمساحة 159,65 متر مربع، والعقار الثالث عشر من شقة بمساحة 212,01 متر مربع، والعقار الرابع عشر من شقة بمساحة 171,20 متر مربع، والعقار الخامس عشر من شقة بمساحة 213,78 متر مربع، والعقار السادس عشر بمساحة 103,41 متر مربع. وتقع تلك العقارات في اهم الأحياء المميزة؛ كحي حي الرحاب وحي ذهبان وحي السلامة وحي الروضة والثغر والزهراء و حي البساتين وحي السامر وحي الفروسية وحي مريخ، وتتميز بقربها من أبرز المشاريع النوعية بجدة؛ حيث تقع بالقرب من درة العروس، وجامعة جدة، و واجهة جدة البحرية، ما يجعلها وجهة استثنائية. ويعتبر المزاد فرصة جاذبة للراغبين بالفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة السعدون العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0555259495 – 920003852