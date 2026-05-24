150 وسيلة إعلامية و3 آلاف إعلامي لتوثيق الحج

البلاد (مكة المكرمة)

عقد مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج مؤتمره الأول للإيجاز الصحفي لموسم حج هذا العام، مستعرضًا جهود المنظومة الإعلامية في توحيد الرسائل وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأكد رئيس مركز العمليات الإعلامي الموحد لموسم الحج، صالح الثبيتي، خلال الإيجاز الصحفي: “حياكم الله عبارةٌ استقبلنا بها حُجاج بيت الله الحرام في موسم حج هذا العام؛ لتكون هويةً إعلامية في المنصات ووسائل الإعلام، وهي انعكاسٌ لقيمنا وحفاوة هذا البلد وقيادته”.

وأضاف أن جهود جميع الجهات الحكومية تتوحد بتوجيهات القيادة الرشيدة عامًا بعد عام بكفاءة وابتكار، من خلال منظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة، بما يسهم في إدارة وتنظيم أحد أكبر التجمعات البشرية السنوية في العالم.

وأكد أنه يواكب موسم حج هذا العام أكثر من 150 وسيلة إعلامية بمشاركة أكثر من 3000 إعلامي محلي ودولي تقدم لهم وزارة الإعلام دعمها ليوثقون اللحظة ويسمعون القصة وينقلون مشاعر الحجاج، لافتا إلى أن المركز يعمل كمظلة للجهود الإعلامية المرتبطة بالحج وتنظيمها بالشراكة مع 40 جهازًا حكوميًا، بما يعزز التواصل بين الجهات المعنية بالحج والجهات الإعلامية.

وأشار إلى أن المركز عمل بالشراكة مع مختلف القطاعات على أكثر 6000 مادة إعلامية تم إنتاجها بعدة لغات لإبراز الجهود المبذولة في الحج، كما يوجد 2200 استضافة تلفزيونية لموسم الحج تبثها القنوات والإذاعات، كما أطلق المركز الهوية الإعلامية “حياكم الله” لتواكب موسمي الحج والعمرة.

وأبان أن عدد التغطيات الدولية باللغات المختلفة حتى هذه اللحظة أكثر من 100 ألف مادة إعلامية بحجم تفاعل تجاوز 11 مليار مشاهدة، كما تقدم وزارة الإعلام خدماتها لصناع المحتوى.

وأبان أن عدد التغطيات الدولية باللغات المختلفة حتى هذه اللحظة أكثر من 100 ألف مادة إعلامية بحجم تفاعل تجاوز 11 مليار مشاهدة، كما تقدم وزارة الإعلام خدماتها لصناع المحتوى الدوليين والذين ساهموا في نشر أكثر من 122 ألف مادة تفاعلية عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن هيئة الإذاعة والتلفزيون تستهدف نقل الحج ميدانيًا ورقميًا بتقنيات رقمية بتغطيات مباشرة وساعات بث متواصلة من خلال أكثر 700 ساعة بث تنقل الصوت والصورة عبر قنوات تلفزيونية وإذاعية، بجانب بث التقارير الإخبارية.

ولفت إلى أن الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تعمل على تسهيل الحج لأكثر من 3 آلاف إعلامي، وتمكين الفرق الإعلامية المرافقة لبعثات الحج من خلال التعاون مع الجهات المحلية لتوفير التغطية الإعلامية بشكل متواصل، كما توثق وكالة الأنباء السعودية لحظات الحج وتنقلها من المشاعر المكانية إلى المشاعر الوجدنية، كشفًا عن أن الوكالة تستهدف إلى تحقيق 6 مليارات وصول رقمي عبر منصاتها الرقمية وبث أكثر من 7 آلاف مادة وخبر صحفي بالشراكة مع 42 وكالة أنباء عربية وإسلامية.

ولفت إلى أن مركز التواصل الحكومي لوزارة الإعلام لتنقل الرسالة وتبث المشاهد، مشيرا إلى أنه من المستهدف في الحسابات الرقمية للتواصل الحكومي نشر أكثر من 1300 مادة نوعية لإظهار قصص الحج بمختلف اللغات، منوها بأن وزارة الإعلام أتاحت المركز الإعلامي الافتراضي والذي من خلاله يوفر العديد من المواد مفتوحة المصدر والمتاحة للاستخدام الإعلامي، كما يتفرع من المركز الإعلامي الافتراضي حساب التواصل الدولي الذي يقدم الكثير من التغطيات المواكبة للحج، لافتا إلى أن ملتقى إعلام الحج بنسخته الثالثة شارك فيه الكثير 13 ألف إعلامي وزائر بحضور أكثر 150 وسيلة إعلامية إلى جانب ورش العمل.