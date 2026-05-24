وزارة الحرس الوطني تستعرض جاهزية قواتها المشاركة في الحج بـ “عرض عسكري”

وزير الحرس الوطني يدشن معسكر الشرائع ويتفقد القوات المشاركة في الحج

البلاد (مكة المكرمة)

وقف وزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، على جاهزية قوات وزارة الحرس الوطني المشاركة في موسم حج عام 1447هـ، وذلك خلال زيارته لمعسكرات ومواقع القوات المشاركة في مكة المكرمة.

وكان في استقبال الأمير بندر لدى وصوله، نائب وزير الحرس الوطني د. ناصر الداود، ورئيس الجهاز العسكري الفريق الركن صالح الحربي، حيث شاهد عرضًا مرئيًا استعرض مهام وجاهزية القوات المشاركة في الحج.

وشاهد وزير الحرس الوطني عقب ذلك، العرض العسكري لقوات الوزارة المكلفة بتعزيز أمن الحجاج، والذي عكس مستوى الكفاءة والجاهزية العالية، ضمن جهود القطاعات العسكرية والأمنية والحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وفي ختام الحفل، دشّن وزير الحرس الوطني معسكر قوات الوزارة في الشرائع بمكة المكرمة، والذي شهد هذا العام نقلات تطويرية في البنية التحتية والتجهيزات والمرافق المساندة؛ بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية والكفاءة التشغيلية للقوات المشاركة.