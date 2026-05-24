الإقتصاد

موجز

صحيفة البلاد      8 / ذو الحجة / 1447 هـ      24 مايو 2026

رحلات «ناس»
أعلن طيران ناس عن تسيير 3 رحلات أسبوعية مباشرة بين مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار ميلانو مالبينسا في إيطاليا. ويأتي إطلاق الرحلات في إطار إستراتيجية طيران ناس للنمو والتوسع تحت شعار (نربط العالم بالمملكة)،

انخفاض الذهب
شهدت أسعار الذهب في المملكة، انخفاضًا خلال تعاملات السبت، حيث سجل الجرام عيار 21، نحو 475.73، ريال، وعيار 24 نحو 543.69 ريال، وعيار 22 نحو 498.38 ريال، وعيار 18 (407.77) ريال، وعيار 14 نحو 317.15، بحسب منصة (سعودي جولد).

توقعات النفط
أبقى بنك باركليز على توقعاته لمتوسط سعر خام برنت لعام 2026 عند 100 دولار للبرميل، مشيرًا إلى أن الطلب لا يزال قادرًا على تحمل الصدمات، وأن أي ضعف في استخدامات الأنشطة الصناعية سيتعافى في حال سرعة عودة الإمدادات لمعدلاتها الطبيعية.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

