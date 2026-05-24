رحلات «ناس»

أعلن طيران ناس عن تسيير 3 رحلات أسبوعية مباشرة بين مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار ميلانو مالبينسا في إيطاليا. ويأتي إطلاق الرحلات في إطار إستراتيجية طيران ناس للنمو والتوسع تحت شعار (نربط العالم بالمملكة)،

انخفاض الذهب

شهدت أسعار الذهب في المملكة، انخفاضًا خلال تعاملات السبت، حيث سجل الجرام عيار 21، نحو 475.73، ريال، وعيار 24 نحو 543.69 ريال، وعيار 22 نحو 498.38 ريال، وعيار 18 (407.77) ريال، وعيار 14 نحو 317.15، بحسب منصة (سعودي جولد).

توقعات النفط

أبقى بنك باركليز على توقعاته لمتوسط سعر خام برنت لعام 2026 عند 100 دولار للبرميل، مشيرًا إلى أن الطلب لا يزال قادرًا على تحمل الصدمات، وأن أي ضعف في استخدامات الأنشطة الصناعية سيتعافى في حال سرعة عودة الإمدادات لمعدلاتها الطبيعية.