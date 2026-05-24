مواجهات قوية في دور الـ 32 بكأس خادم الحرمين الشريفين

صحيفة البلاد      8 / ذو الحجة / 1447 هـ      24 مايو 2026

البلاد (الرياض)

أجريت اليوم الأحد قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس الملك للموسم 2026-2027، حيث تُوج الهلال بلقب النسخة الماضية.

وأسفرت القرعة عن استهلال الهلال حامل اللقب مشواره في البطولة أمام الرائد، بينما يلاقي النصر فريق الدرعية.

وأوقعت القرعة الأهلي أمام الأنوار، والاتحاد في مواجهة النجمة.

وستقام مباريات دورالـ 32 من بطولة كأس الملك على ملاعب الأندية صاحبة التصنيف الثاني.

نتائج قرعة دور الـ 32 من بطولة أغلى الكؤوس

‏الزلفي × الرياض

‏الدرعية × النصر

‏الأنوار × الأهلي

‏البكيرية × الحزم

‏النجمة × الاتحاد

‏العدالة × الفيحاء

‏الطائي × القادسية

‏الوحدة × الشباب

‏الجبلين × الاتفاق

‏العلا × الفتح

‏جدة × الخلود

‏ضمك × التعاون

‏الأخدود × الخليج

‏الرائد × الهلال

‏العروبة × أبها

‏الفيصلي × نيوم

 

 

 

 

 

m.samy

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

