مهام عملياتية وأمنية وإدارة حركة الطيران بكفاءة.. القوات الجوية تؤمن أجواء المشاعر المقدسة

البلاد (منى)

تشارك القوات الجوية الملكية السعودية في تنفيذ الخطة الشاملة لوزارة الدفاع لموسم حج هذا العام، من خلال التنسيق المستمر مع مختلف القطاعات الأمنية والمدنية؛ بهدف تعزيز منظومة الأمن والسلامة لضيوف الرحمن، ودعم انسيابية الحركة في المشاعر المقدسة، بما يمكّن الحجاج من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

وتنفذ القوات الجوية عددًا من المهام العملياتية والأمنية، تشمل مراقبة المجال الجوي، وإدارة حركة الطيران بكفاءة عالية، إلى جانب تنفيذ عمليات استطلاع متقدمة لرصد الحالات الطارئة والتحركات المشبوهة، والتنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة نقاط الفرز والمنافذ البرية المؤدية إلى المشاعر المقدسة؛ مما يسهم في تعزيز الأمن العام، وتنظيم الحركة المرورية، وضمان سلامة تنقل الحجاج.

وتواصل الطائرات العمودية التابعة للقوات الجوية تنفيذ طلعاتها الجوية في سماء المشاعر المقدسة؛ لمتابعة حركة الحشود ورصد الكثافات البشرية، بما يدعم توجيه الفرق الميدانية، ومساندة أعمال الدفاع المدني في الحالات الطارئة، ويرفع من مستويات الجاهزية وسرعة الاستجابة لأي ظرفٍ طارئ.

وامتدادًا لدورها الوقائي، تشارك القوات الجوية في تأمين المنافذ الجوية بالمطارات، عبر فرق فنية متخصصة تعمل على الكشف عن المواد الخطرة، ضمن سلسلةٍ من الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج.

وتعكس هذه المشاركة مستوى الجاهزية والكفاءة العملياتية والفنية التي تتمتع بها القوات الجوية، ودورها في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى خدمة ضيوف الرحمن، وتعزيز أمنهم وسلامتهم. تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة- أيدها الله- بتسخير جميع الإمكانات البشرية والتقنية؛ بما يضمن لضيوف الرحمن أداء مناسكهم بأمنٍ ويسر.