قوات أمن الحج تضبط (8) وافدين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج

صحيفة البلادaccess_time8 / ذو الحجة / 1447 هـ      24 مايو 2026

 

البلاد (منى)

ضبطت قوات أمن الحج (8) وافدين من الجنسية التركية لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج بمحاولة الدخول للعاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح بالحج، وأوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

m.samy

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

