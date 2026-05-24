دوري روشن يدخل التاريخ بأقوى موسم هجومي

شهد موسم دوري روشن السعودي 2025-2026 رقمًا تاريخيًا جديدًا، بعدما أصبح الأعلى تهديفيًا في تاريخ المسابقة، بتسجيل 921 هدفًا مع ختام منافسات الموسم.

وجاء الرقم القياسي في موسم شهد إثارة كبيرة ومنافسة امتدت حتى الجولة الأخيرة، سواء في صراع التتويج باللقب أو المراكز المتقدمة، وسط تألق هجومي لافت من نجوم الأندية المختلفة.

النصر يحسم اللقب

وأنهى النصر الموسم متوجًا بلقب الدوري السعودي، بعدما حقق الفوز على ضمك بنتيجة 4-1 في الجولة الأخيرة، ليرفع رصيده إلى 86 نقطة في صدارة جدول الترتيب.

في المقابل، حل الهلال في المركز الثاني بعدما أنهى الموسم دون أي خسارة، عقب فوزه في الجولة الختامية على الفيحاء بهدف دون رد.