ترامب: الاتفاق مع إيران في انتظار اللمسات النهائية

السياسةترامب: الاتفاق مع إيران في انتظار اللمسات النهائية صحيفة البلادaccess_time8 / ذو الحجة / 1447 هـ 24 مايو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (وكالات) أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الاتفاق مع إيران في انتظار اللمسات النهائية، حيث تم التفاوض على معظمه، مشيرا إلى أن الاتفاق يتضمن فتح مضيق هرمز. وأضاف أنه سيتم فتح مضيق هرمز إضافة إلى قضايا أخرى في الاتفاق، مشيرا إلى أن التفاصيل والجوانب النهائية لاتفاق إيران تجري مناقشتها حاليا وسيعلن عنها قريبا. ولفت إلى أنه أجرى اتصالا جيدا مع قادة ومسؤولين في السعودية والإمارات وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن والبحرين بشأن إيران.