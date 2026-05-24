السياسة

ترامب: الاتفاق مع إيران في انتظار اللمسات النهائية

صحيفة البلاد      24 مايو 2026

البلاد (وكالات)

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الاتفاق مع إيران في انتظار اللمسات النهائية، حيث تم التفاوض على معظمه، مشيرا إلى أن الاتفاق يتضمن فتح مضيق هرمز.

وأضاف أنه سيتم فتح مضيق هرمز إضافة إلى قضايا أخرى في الاتفاق، مشيرا إلى أن التفاصيل والجوانب النهائية لاتفاق إيران تجري مناقشتها حاليا وسيعلن عنها قريبا.

ولفت إلى أنه أجرى اتصالا جيدا مع قادة ومسؤولين في السعودية والإمارات وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن والبحرين بشأن إيران.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

