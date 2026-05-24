تخصيص 3.8 مليون م3 من المياه لخدمة الحجاج

البلاد (مكة المكرمة)

أكد متحدث وزارة البيئة والمياه والزراعة صالح الدخيل، جاهزية منظومة البيئة والمياه والزراعة لموسم حج هذا العام، مشيرًا إلى أن كمية المياه المخصصة لضيوف الرحمن خلال الموسم تتجاوز 3.8 مليون متر مكعب، بزيادة تتخطى 18% مقارنة بالموسم الماضي. وأضاف أن منظومة المياه رفعت أعلى درجات استعدادها لضمان توفير إمدادات مائية خلال ذروة الموسم، مشيرا إلى أن الهيئة رفعت قدرات النقل إلى 2.3 مليون م 3 يوميا بزيادة بلغت 32%، كما تم رفع السعات التخزينية إلى أكثر من 8.8 مليون م3 بزيادة بلغت 49%. ولفت إلى أنه تم أيضا رفع قدرات التوزيع بنسبة 10% لتصل إلى 1.3 مليون م 3، كما تم وضع كود تشغيلياً موحدًا منظماً لخدمات المياه في المشاعر المقدسة من أجل تنظيم عملية إمدادات المياه، لافتا إلى أن هذا الكود يمثل مرجعا تشغيليا موحداً ينظم أعمال 18 جهة مرتبطة بخدمات المياه. وأشار إلى التخطيط الدقيق لسلاسل الإمداد وخدمات المياه لأكثر من 4 آلاف مرفق في المشاعر المقدسة، كما أكملت شركة المياه الوطنية استعداداتها لضخ المياه عبر شبكات عملاقة بأطوال 5 آلاف متر طولي . وأكد أنه 2.4 ألف كادر بشري يعمل في تنفيذ الخطة التشغيلة، كما أكمل المركز الوطني للأرصاد استعداداته الفنية عبر شبكة متكاملة مكونة من 92 وحدة رصد بما يسهم في تعزيز راحة الحجاج. وأشار إلى أن المركز الوطني للالتزام البيئي يستخدم أحدث التقنيات من أقمار صناعية وطائرات الدرونز لرصد التحديات البيئة والتعامل معها في المشاعر المقدسة. ونوه بالجهود المبذولة لتعزيز الصحة الحيوانية، حيث تم فسح أكثر من مليوني رأس من الماشية، ومعالجة أكثر 6 آلاف من نفايات المسالخ، وبما يضم الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الحجاج. وأشار إلى أن المركز الوطنى لإدارة النفايات “موان” دليل الضوابط والأدلة الفنية لإدارة النفايات لموسم حج هذا العام والعمل على نقل أكثر من 10 آلاف طن من النفايات، وإعادة تدوير أكثر من 25 ألف متر مكعب من النفايات. وأضاف أن الهيئة العامة للأمن الغذائي وفرت مخزونات استراتيجية لمكة والمدينة المنورة إلى مخزونات احتياطية للضخ عند الحاجة، كاشفا عن حالة الطقس المتوقعة لمكة والمشاعر المقدسة، حيث أشار إلى أن درجة الحرارة المتوقعة اعتبارا من يوم عرفة وحتى رابع أيام العيد ستبلغ 44 درجة مئوية، و39 درجة للصغرى، مشددا على ضرورة استخدام المظلة واتباع تعليمات السلامة الصادرة للحفاظ على صحة الحجاج.