بحضور آل الشيخ.. أوسيك يحسم ملحمة الجيزة أمام فيرهوفن

بحضور المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) ورئيس الإتحاد السعودي للملاكمة، شهدت منطقة أهرامات الجيزة مساء السبت ، واحدة من أكثر ليالي الملاكمة تفرّدًا في المشهد الرياضي العالمي، مع انطلاق نزالات “Glory in Giza” وسط أجواء استثنائية جمعت بين المكان التاريخي وقوة المواجهات داخل الحلبة، في حدث عالمي برعاية “موسم الرياض” وبتنظيم مشترك من “Matchroom” و “The Ring”، حيث توّج الأوكراني أولكسندر أوسيك بانتصار أمام الهولندي ريكو فيرهوفن على لقب WBC في الوزن الثقيل، وذلك بالضربة القاضية الفنية في الجولة الحادية عشرة.

بدأت المواجهة بدخول استثنائي يليق بمكانة الحدث الذي شهد حضور العديد من الشخصيات البارزة في رياضة الملاكمة والوجوه الفنية المميزة، حيث ظهر الملاكمان بزي مستوحى من الحضارة الفرعونية في مشهد عكس خصوصية المكان ورمزية الأمسية، قبل أن يُعزف النشيد الوطني المصري، تلاه النشيدان الهولندي والأوكراني.

وانطلق النزال بجولة أولى مليئة بالتفاعل من ريكو فيرهوفن، الذي اعتمد على الحركة والضغط المبكر ونجح في إصابة جسد أوسيك، بينما فضّل الأخير قراءة أسلوب منافسه. وفي الجولة الثانية، بدأ أوسيك الدخول في أجواء المواجهة عبر اللكمات المستقيمة والضربات الصاعدة، ليعيد التوازن مبكرًا.

ومع الجولة الثالثة، استعاد فيرهوفن الأفضلية بضغطه وحركته المزعجة، ووجه لكمات واضحة أربكت أوسيك، قبل أن يرد الأخير في الجولة الرابعة بضربات صاعدة قوية، إحداها هزّت فيرهوفن، ليعود النزال إلى التعادل. وشهدت الجولة الخامسة تفوقًا واضحًا لأوسيك، الذي استغل تراجع دقة فيرهوفن وضغط عليه قرب الحبال بلكمات نظيفة، فيما جاءت الجولة السادسة متقاربة وحسمها فيرهوفن بعد أن نجح في اختراق دفاع أوسيك بلكمات مؤثرة.

وفي الجولتين السابعة والثامنة، واصل فيرهوفن مفاجأة الجميع بأدائه القوي، مستفيدًا من الحركة والضغط واللكمات المباشرة، ونجح في إرباك أوسيك ومنعه من فرض إيقاعه المعتاد، ليتقدم في النتيجة. لكن أوسيك عاد في الجولة التاسعة مستغلًا اندفاع فيرهوفن، فأصابه بيسارية وضربة صاعدة، قبل أن يحسم الجولة العاشرة أيضًا بعد أن بدأت علامات الإرهاق تظهر على منافسه، لتتعادل النتيجة الإجمالية.

وفي الجولة الحادية عشرة، رفع أوسيك من وتيرة هجومه القوي بشكل واضح، وبدأ يوجه ضربات صاعدة ويساريات قوية، قبل أن يسقط فيرهوفن بضربة صاعدة مؤثرة. ورغم أن ريكو نهض، فإن أوسيك واصل الضغط حتى أوقف الحكم النزال، ليحسم أوسيك المواجهة في الجولة الحادية عشرة ويحافظ على ألقابه الثلاثة في الوزن الثقيل بعد نزال مليء بالتقلبات. وفي بادرة تدل على الروح الرياضية، ذهب أوسيك ليواسي خصمه ويقبل رأسه معبراً عن تقديره لخوض هذا النزال.

وفي تصريح له عن صعوبة النزال، قال ألكسندر أوسيك عقب الفوز: “كان النزال صعبًا. ريكو كان مستعدًا بشكل جيد، وكنت أعرف ذلك، لكنه كان نزالًا جيدًا”. وبعد دخوله إلى الحلبة ومطالبته بفرصة نزال، قال الملاكم الألماني أغيت كابايل موجّهًا حديثه إلى أوسيك: “تهانينا يا ألكسندر على هذا الأداء. أنت تعرف أنني انتظرت طويلًا هذه اللحظة، وأنا جاهز. أعتقد أن ألمانيا جاهزة لهذا النزال، وكل الجماهير الألمانية تنتظره، وهناك أيضًا كثير من الجماهير الكردية والفرنسية في ألمانيا. لنقم بهذا النزال في ملعب، أعتقد أن الجماهير تريد هذه المواجهة، وكل جماهير الملاكمة تريدها”.

ورد أوسيك على التحدي قائلًا: “إذا كان الأمر بيد المنظمة، فلا مشكلة، أنا جاهز”. وعندما سُئل عمّا إذا كان يريد النزال المعاد أو مواجهة كابايل، قال بثقة: “أستطيع أن ألاكم الاثنين”.

من جانبه، تحدث ريكو فيرهوفن عن إيقاف النزال قبل خمس ثوانٍ فقط من نهاية الجولة الحادية عشرة، وقال: “نعم، بالطبع كنت منزعجًا. أعتقد أن الإيقاف كان مبكرًا، لكن في النهاية الأمر ليس بيدي. أرى أنه كان مبكرًا بعض الشيء، وأعتقد أن الحكم كان يعرف أننا كنا قريبين جدًا من نهاية الجولة، فإما أن يتركني أقاتل حتى النهاية أو يترك الجرس ينهي الجولة. هذا ما كنت أتمناه، لكن كما قلت، القرار ليس بيدي”.

وأضاف ريكو: “أنا ممتن جدًا لهذه الفرصة، وممتن لأن مجلس الملاكمة العالمي WBC منحني هذه الفرصة. معاليه قال لي إنه يريد نزالًا معادًا، وإن النزال كان رائعًا، وإنني قدمت أداءً كبيرًا. لكنني أعرف أيضًا أن هناك مقاتلًا آخر ينتظر فرصته، ولذلك فالأمر لا يعود لي، بل يعود إلى المنظمة. سنرى ماذا سيحدث”.

وتابع ريكو متحدثًا عن اقترابه من تحقيق المفاجأة: “كنت قريبًا جدًا. تمنيت أن أُترك إما لأقاتل حتى النهاية أو أن ندخل الجولة الثانية عشرة. شعرت أن النزال كان متقاربًا جدًا في بطاقات الحكام، وهذا ما أحسست به على الأقل. أنا فخور جدًا، وممتن جدًا لكل من حضر وساندني. شكرًا لكم جميعًا”.

أما المستشار تركي آل الشيخ، فكان حاضرًا في النقاش حول مستقبل النزالات المقبلة، وقال “بما معناه” إن هناك أكثر من خيار مطروح، وإن كابايل في الصف ويستحق فرصته، وفي الوقت نفسه هناك رغبة في رؤية النزال المعاد. وأكد أن الجماهير تريد مشاهدة هذه المواجهات الكبرى، مشيرًا إلى أن الخيارات مفتوحة، سواء بمواجهة كابايل أو إعادة النزال في هولندا.

وكانت المواجهات قد بدأت مساءً، إذ افتتح المصري عمر هيكل أمسيته الاحترافية بصورة مثالية، بعدما نجح في إيقاف التنزاني مايكل كاليالا في الجولة الثالثة، مانحًا الجمهور المصري بداية قوية على أرضه وبين جماهيره. وتواصل الحضور المصري في النزالات التمهيدية عبر محمد مبروك يحيى، الذي حقق فوزًا مستحقًا على الأوغندي علي سيرونكوما بقرار إجماعي من الحكام، بعد نزال عرف كيف يديره بثبات حتى النهاية، مستفيدًا من تفوقه الفني ومن خصم نقطة من منافسه بسبب التعلق في الجولة الثالثة.

وخطف السعودي سلطان المحمد واحدة من أكثر لحظات البطاقة التمهيدية إثارة، بعدما أنهى نزاله أمام الإندونيسي ديدي إمبراكس بضربة قاضية خلال 72 ثانية فقط، في انتصار سريع أكد حضوره الصاعد ورفع رصيده إلى أربعة انتصارات متتالية. وفي وزن الكروزرويت، أوقف الأمريكي جامار تالي اندفاعة المصري باسم ممدوح، بعد فوزه عليه بالضربة القاضية في آخر الجولة الثانية، في نتيجة حملت مفاجأة للجمهور المحلي الذي كان يترقب استمرار الانتصارات المصرية. وفي وزن الثقيل الخفيف، اختتم الفرنسي بنجامين منديز ثاني البطاقة التمهيدية بفوز قوي على الأوكراني دانيال لابان بالضربة الفنية القاضية في الجولة الرابعة، بعد أن أسقطه ثلاث مرات، ملحقًا به أول خسارة في مسيرته الاحترافية.

ومع انطلاق البطاقة الرئيسية، أكدت اليابانية ميزوكي هيروتا مكانتها في وزن السوبر فلاي، بعدما حافظت على لقبي WBO وThe Ring بفوزها على المصرية ماي سليمان بقرار إجماعي من الحكام، في نزال سيطرت فيه منذ الجرس الأول وفرضت إيقاعها بثبات حتى نهاية الجولات. ولم تمضِ الأمسية طويلًا حتى فجّر الكوبي فرانك سانشيز واحدة من أقوى لحظاتها، عندما أسقط الأمريكي ريتشارد توريس جونيور بضربة قاضية في الثانية 55 من الجولة الثانية، بلكمة صاعدة أنهت السجل الخالي من الهزائم لتوريس، وأعادت سانشيز بقوة إلى واجهة سباق الوزن الثقيل ومسار المنافسة على لقب IBF.

وجاء الإنجليزي جاك كاترال ليصنع إحدى أبرز قصص الليلة، بعدما تجاوز الأوزبكي شخرام غياسوف بقرار إجماعي بعد 12 جولة، منتزعًا لقب WBA في وزن الويلتر بعد أداء فني متماسك عكس سنوات من الإصرار والانتظار. حيث دخل كاترال الحلبة محمّلًا بثقل الفرص المؤجلة، وخرج منها بطلاً للعالم، بعدما فرض أسلوبه على مجريات النزال، ونجح في الحد من خطورة غياسوف طوال الجولات، ليحقق انتصارًا مهمًا في واحدة من أقوى مواجهات البطاقة الرئيسية.

وقبيل النزال الرئيسي، أكمل البريطاني حمزة شيراز مشهد التتويجات الكبرى، بعدما حسم مواجهته أمام الألماني آليم بيغيتش بالضربة القاضية، متوجًا بلقب WBO في وزن السوبر ميدل. وجاء انتصار شيراز بضربة قاضية على الجسد أنهت النزال مبكرًا، ليؤكد حضوره كأحد أبرز الأسماء الصاعدة في الوزن، ويحصد لقبًا ظل يطارده في مرحلة مهمة من مسيرته الاحترافية.

وفي تصريح له بعد الانتصار، أكد حمزة شيراز أنه يسعى لجمع كل الأحزمة، قائلاً إن الجماهير قد تراه في مثل هذا الوقت من العام المقبل بطلًا موحدًا في وزن 160 رطلاً، مشيرًا إلى أن مواجهة كانيلو ستكون شرفًا كبيرًا، لكنه شدد في الوقت ذاته على ثقته بقدرته على الفوز إذا أتيحت له الفرصة.

ويؤكد “Glory in Giza” مكانته كأحد أبرز الأحداث الرياضية العالمية لهذا العام، بعدما جمع بين قوة البطاقة القتالية، وحضور الأسماء الكبرى، وروعة المشهد التاريخي عند سفح الأهرامات، في ليلة تحوّلت فيها الجيزة الضفة الغربية لنهر النيل إلى منصة عالمية للملاكمة، وقدّمت للجماهير حدثًا تتجاوز قيمته حدود الحلبة إلى صناعة لحظة رياضية وترفيهية لا تُنسى.